Obžalované navrhl státní zástupce podmínku a peněžitý trest 200 tisíc korun. Rozsudek vynese Okresní soud v Ústí nad Labem za týden.
Bývalý místostarosta zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za statisíce korun měsíčně. K činu se Nováková plně doznala. Závada na začátku hlavního líčení odmítl prohlásit vinu, podle státního zástupce Jakuba Juřici zlehčoval celou záležitost. K jednání se až později zcela doznal, uvedl, že tím chtěl pomoci své tehdejší milence Novákové. Z trestné činnosti neměl mít žádný prospěch.
„O vině svědčí velké množství listinných důkazů, které zajistila policie při domovních prohlídkách,“ uvedl Juřica v závěrečné řeči.
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Nováková nebyla dosud trestaná a k jednání se podle žalobce postavila čelem. Navrhl jí trest dva a půl roku podmíněně odložený se zkušební dobou čtyři roky, povinnost uhradit škodu způsobenou jednáním spolu se Závadou a peněžitý trest 200 tisíc korun.
Závadu uznal nedávno soud vinným za postřelení manžela své milenky. Ústecký krajský soud původně poslal Závadu na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany.
Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil. Závada dostal tři roky s pětiletým podmínečným odkladem. Postřelenému muži musí také uhradit přes dva miliony korun. Dalších 275 tisíc zaplatí zdravotní pojišťovně. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce ve čtvrtek navrhl uložit trest souhrnný za oba zločiny.
Obhájce Závady v závěrečné řeči uvedl, že při prvním hlavním líčení byl Závada ve špatném psychickém stavu, což mělo vliv kvalitu výpovědi. K vině se pak doznal. Navrhl, aby soud upustil od souhrnného trestu a uložil trest podmíněný. Závada je podle něj připraven uhradit škodu. Obhájce Novákové požádal soud, aby zvážil uložení vyššího peněžitého trestu, který by se blížil částce milion korun a upustil od dalšího potrestání.
Nováková u soudu ve čtvrtek řekla, že si je vědoma toho, co udělala. „Jsem už dost potrestaná,“ řekla s poukazem na rodinné poměry. Závada uvedl, že je v péči psychiatra, čerstvě v penzi, není schopen vykonávat žádnou práci a věnuje se vnoučatům a pěstuje rajčata.
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23. července 2025