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Přizabil soka a spáchal podvod. Soud poslal expolitika na 50 měsíců do vězení

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  12:34aktualizováno  13:08
Obžalovaný exmístostarosta Lovosic Miroslav Závada na chodbě Krajského soudu v...

Obžalovaný exmístostarosta Lovosic Miroslav Závada na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem (3. listopadu 2023) | foto: ČTK

Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková v jednací síni Okresního soudu...
Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková v jednací síni Okresního soudu...
Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková na chodbě Okresního soudu v...
Obžalovaný bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada na chodbě Krajského...
11 fotografií
Okresní soud v Ústí nad Labem ve čtvrtek uložil bývalému lovosickému místostarostovi Miroslavu Závadovi (dříve ODS) souhrnný trest 50 měsíců vězení za pokus o zabití a podvod v krajské organizaci. Obžalovaná bývalá místostarostka Vladimíra Nováková (nez.) dostala za podvod peněžitý trest. Někdejší milenci musí společně zaplatit škodu pět milionů korun.

Rozhodnutí ve vztahu k Novákové je pravomocné. Závada tentokrát k soudu nepřišel, v jeho případě rozsudek tedy není pravomocný.

Závada podle obžaloby jako manažer Krajské majetkové, která spravovala krajský majetek, zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za statisíce korun měsíčně.

O vině svědčilo velké množství listinných důkazů, které našla policie při domovních prohlídkách. „Při nich také kriminalisté zajistili u Závady několik milionů korun v hotovosti,“ uvedl státní zástupce Jakub Juřica.

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Nováková podle soudkyně Romany Vlachové od počátku spolupracovala, vinu doznala, nebyla doposud trestaná.

Státní zástupce navrhl Novákové dva a půl roku vězení podmíněně odložené na zkušební dobu čtyři roky, povinnost uhradit škodu způsobenou jednáním spolu se Závadou a peněžitý trest 200 tisíc korun.

Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková v jednací síni Okresního soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2026)

Obhájce požádal, aby soud zvážil uložení vyššího peněžitého trestu a upustil od dalšího potrestání. Podle rozhodnutí soudu musí Nováková zaplatit 1,25 milionu korun. V jejím případě se žalobce vzdal práva na odvolání.

Závada nevyužil zprvu práva prohlásit vinu, učinil tak až později. „V jeho případě bylo nutné vzít v úvahu předchozí odsouzení a nebylo možné uložit trest podmíněný,“ uvedla soudkyně.

Obžalovaný exmístostarosta Lovosic Miroslav Závada na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem (3. listopadu 2023)
Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková v jednací síni Okresního soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2026)
Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková v jednací síni Okresního soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2026)
Bývalá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková na chodbě Okresního soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2026)
11 fotografií

Závadu uznal Vrchní soud v Praze loni v červenci vinným za postřelení manžela Novákové, která byla jeho milenkou. Ústecký krajský soud původně poslal Závadu na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany. Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil. Závada dostal tři roky s pětiletým podmínečným odkladem.

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Závada je zároveň obžalován v dalším případě. Ústecký okresní soud nyní bude čekat na pravomocné rozhodnutí ve věci podvodu v krajské organizaci a pak bude v hlavním líčení s bývalým místostarostou pokračovat.

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