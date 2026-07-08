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Opravte domy v Žatci, nebo zaplatíte víc. Radnice po soudu upravila vyšší zdanění

Miroslava Strnadová
  6:00
Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal.

Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal.
Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal.
Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal.
Bývalý hotel Družba, jehož vlastník loni město Žatec kvůli zvýšení daně zažaloval. Nedávno hotel prodal.
23 fotografií
Majitelé zchátralých domů v Žatci zaplatí od příštího roku vyšší daň z nemovitosti. Místní radnice je tak chce donutit, aby své nemovitosti začali opravovat a zchátralé budovy nehyzdily historické části města zapsaného na seznamu UNESCO. Razantnější zdanění radnice vrátila zpět do hry pár měsíců poté, co vyšší poplatek smetl ze stolu soud.

Dalšího případného soudního sporu se město neobává. „Vzali jsme si stanovisko soudu k srdci a podle jeho argumentů jsme pravidla upravili tak, aby tam byla jasná prostupnost,“ uvedl starosta Radim Laibl (ANO) s tím, že nová pravidla dávají majitelům motivaci i prostor pro nápravu. „Vyhověli jsme tak připomínce soudu,“ dodal Laibl.

Zvýšení daně z nemovitosti schválili zastupitelé na své poslední schůzi před letními prázdninami. Dotkne se to zhruba třicítky staveb. Už nebudou spadat do místního koeficientu 2, ale do 4 a 5 podle stavebně technického stavu nemovitosti. Radnice definuje, za jakých podmínek se vlastník nemovitosti do vyššího koeficientu dostane i jak z něj vystoupit. Seznam se bude posuzovat každé dva roky.

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Pokud majitelé začnou domy opravovat, daňové zatížení jim klesne. „Úplně zjednodušeně: nemáte-li opravenou fasádu ani střechu, jste v koeficientu pět. Opravíte střechu, posunete se do čtyřky, a když opravíte plášť budovy, jdete na trojku. Takto mohou majitelé ze seznamu pro vyšší zdanění postupně vystoupit,“ vysvětlil starosta Laibl s tím, že stav budovy se bude hodnotit podle několika kritérií.

Dotace pro ty, kteří domy opravují

Radnice odhaduje, že díky zvýšené dani z nemovitosti získá do rozpočtu stovky tisíc korun. Podle starosty však není hlavním cílem přilepšení do městské kasy, ale donucení, aby majitelé začali se svými zanedbanými domy něco dělat. „Na druhou stranu vlastníci mohou využít dva dotační programy a získat příspěvek na opravu. Pro letošní rok jsme schválili několik takových žádostí,“ popsal Laibl a přirovnal postup radnice k metodě cukru a biče.

Na červnovém zasedání zastupitelé schválili příspěvky na rekonstrukci střech a krovů, restaurování uměleckořemeslné výmalby a štuků či výrobu vrat u vybraných objektů v historické části města. „Programy fungují už několik let a chceme v nich pokračovat. Finance do nich uvolníme i v rámci rozpočtu 2027. Jsme rádi, že je lidé využívají, počet žádostí bývá každý rok zhruba obdobný,“ poznamenal Laibl.

Bývalý hotel, jehož vlastníkem je společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd se u soudu domáhal zrušení celého opatření.
Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci
Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci
Náměstí Svobody v Žatci
23 fotografií

Před jednáním zastupitelstva měli vlastníci dotčených nemovitostí možnost podat proti záměru zvýšit daň námitku. Nepřišla žádná.

Radnice se ke kroku odhodlala nedlouho poté, co loni v závěru roku ústecký krajský soud vyhověl žalobě tehdejšího majitele hotelu Družba. Proti soudnímu rozhodnutí radnice podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Justice o ní stále nerozhodla, a kdy se tak stane, není jasné. Radnice ale nechtěla na verdikt čekat. „Kdyby nám správní soud vyšel vstříc, tak by to byla pro nás paradoxně komplikace. Je otázka, jak bychom to řešili,“ připustil starosta.

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Někdejší vlastník hotelu Družba nyní redakci sdělil, že další soudní žalobu prodávat nebude. „Objekt jsem prodal, takže to považuji za vyřízené a v podstatě se mě to netýká,“ uvedl Martin Šmíd, zástupce společnosti Rydex, která Družbu vlastnila. Nová pravidla pro daň z nemovitosti ale považuje za komplikovaná. Podle jeho slov chce nový vlastník hotel opravit.

Nejvyšší možnou daň z nemovitosti už platí od letošního roku majitelé bytových domů, v nichž ubytovávají lidi na dávkách a nepřizpůsobivé. Radnice je označuje jako obchodníky s chudobou.

3. prosince 2025
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