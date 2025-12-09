Způsobila nehodu a zmizela. Po ženě ze Žatce marně pátrají desítky lidí

Policisté už několik dní neúspěšně pátrají po třiapadesátileté Petře Hofreiterové ze Žatce. Žena zmizela minulý týden. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz se tak stalo několik dní poté, co způsobila dopravní nehodu, a byla proto vyšetřována. Najít se ji nedaří navzdory nasazení desítek lidí a využití nejmodernější techniky.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované ženě. (9. prosince 2025) | foto: policie ČR

Zmizení Petry Hofreiterové nahlásil její manžel, jenž s ní mluvil naposledy po telefonu minulý týden ve středu 3. prosince ráno. Od té doby je její telefon nedostupný.

Podle policie byla žena naposledy viděna také minulou středu u obce Březno na Chomutovsku, kde vystoupila z vozu taxi služby.

Pátrači prohledávají velké území včetně okolí řeky Ohře a vodní nádrže Nechranice. „Do pátrací akce jsou nasazeny desítky policistů včetně psovodů se psy, dále hasiči, vodní záchranáři, kynologové a další záchranné složky. K pátrání byl využit také vrtulník, drony, čtyřkolky a čluny,“ popsala mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Informaci o dopravní nehodě, kterou žena podle zjištění redakce zavinila, odmítla komentovat.

Petra Hofreiterová je vysoká asi 170 centimetrů, zdánlivého stáří 50 až 60 let. Má světlé odbarvené vlasy, modré oči a na lýtku vytetovanou hlavu psa.

Na sobě by měla mít dlouhou dlouhou, chlupatou, černou vestu, červenou mikinu s dlouhým rukávem, černé zimní kotníkové boty, tmavou zimní čepici se dvěma bambulemi vpředu s logem „NY“, přes rameno malou sportovní taštičku černé barvy. Má dioptrické brýle na dálku, ale ne vždy je nosí.

Pokud by někdo pohřešovanou viděl, nebo věděl, kde by se mohla nacházet, má zavolat na linku 158.

