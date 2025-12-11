Obávaná věznice se změní v moderní bydlení. Nájemníky si město pečlivě vybere

Miroslava Strnadová
  14:40
Z roky nevyužívané bývalé vojenské věznice v ulici Obránců míru v Žatci vznikne moderní městský bytový dům. Přestavba za více než 47 milionů korun začala před pár dny a potrvá rok. Ve třech podlažích bude jedenáct bytů, v přízemí má být nebytový prostor pro komerční využití.

Byty chce radnice nabídnout vybraným profesím, což jsou například zdravotníci, pedagogové, vojáci nebo policisté, či jako startovací bydlení pro mladé.

Budova bývalé vojenské věznice v Žatci. Začíná její proměna na byty. (prosinec 2025)
„Byty budeme nabízet za regulované nájemné pro takové nájemníky, které si v centru historického Žatce přejeme a již pomohou s postupným oživením středu města. Jde o občany, kteří tu budou žít, pracovat a vychovávat své děti,“ řekl starosta Radim Laibl (ANO) s tím, že stejný model už město uplatnilo u nedávno zrekonstruovaných domů za radnicí.

Projekt počítá s tím, že si dům zachová svůj charakter pevného a masivního objektu. Zároveň má být uvnitř prosvětlenější díky protaženým dřevěným oknům a celkově přívětivější přírodní, světle šedou fasádou. Střechu pak oživí ateliérové okno.

„Bývalá vojenská věznice byla známá v Žatci i širokém okolí svou přísností, obavy z umístění měli svého času i vojáci z okolních posádek. Objektu se kvůli jménu někdejšího velitele říkalo Šmejkalovy lázně,“ popsal historii objektu mluvčí radnice Tomáš Kassal.

Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá

Po dokončení přestavby domu by se mělo prostranství kolem věznice otevřít a bude průchozí z ulice Obránců míru přes dvůr za divadlem do Dvořákovy ulice a dál na městské hradby. Po dokončení všech etap revitalizace hradeb tam vznikne procházková trasa.

Obávaná věznice se změní v moderní bydlení. Nájemníky si město pečlivě vybere

