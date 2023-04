Bití, nepřiměřené tresty a nadávky. Tři učitelky z jeslí v Žatci čelí obvinění

„Jednou jsem zaznamenala, že měla dcera modřiny na stehnech. Zřejmě to bylo tím, že ji někdo násilným způsobem přebaloval,“ uvedla jedna z matek, která své dítě v žateckých jeslích nechávala.

„Měla být vyčleněna z kolektivu v době spaní. Z nějakého důvodu ji zavírali do nějaké místnosti,“ pokračuje šokovaná žena. Dcera jim doma nic neřekla, byly jí tehdy pouhé dva roky a ještě se neuměla pořádně vyjadřovat. Do jeslí se jí podle matky ale často nechtělo. Stejně tak jako dítěti dalšího z oslovených rodičů. „Někdy prostě říkal ,nene’, když viděl nějakou z vychovatelek. Ale to my jsme nevěděli, protože to je malé dítě,“ uvedl otec dítěte.

Na celý problém měla upozornit policii bývalá zaměstnankyně jeslí. Rodiče dětí o ničem nevěděli. „Po prověření celé věci jsme obvinili tři osoby z tresného činu ohrožování výchovy dítěte. V případě odsouzení jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ řekla televizi lounská policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Televize doplnila, že podle zdroje seznámeného s vyšetřováním případu má policie i záznamy. Na nich je údajně slyšet, jak učitelky děti plácají a ty pak brečí. Jindy jim zase nadávají, oslovují je „parchante“ nebo „smrade“. Ve všech případech se přitom mělo jednat o děti od jednoho do tří let věku.

Ředitelka jeslí se k incidentu odmítla vyjádřit, stejně tak obviněné učitelky, které jsou již v důchodu. Podle CNN Prima NEWS všechny vinu odmítají.