Boření skončilo, už tvoříme, říká majitel o opravě cenné žatecké synagogy

Kompletní rekonstrukce památky z 19. století za 55 milionů korun začala před rokem. „Bořicí práce skončily a nyní jsme ve fázi tvoření,“ říká její majitel Daniel Černý s tím, že projekt zahrnuje obnovu vnitřních prostor, střech a fasády.

„Máme za sebou první třetinu, kdy jsou hotové hrubé stavební práce. V rabínském domě máme nové stropy, dělají se rozvody topení, elektřiny a vody. V synagoze je nainstalováno několik vitrážových oken, hotová je jedna boční strana, nyní přijde na řadu čelní strana. Restaurátorsky se opravují všechny portály a další historické prvky, hotová je jedna třetina stropu, pracuje se na finální vrstvě omítky a fasádě. Opravuje se také střecha a na věži je již umístěna Davidova hvězda,“ popisuje Černý.



Velkou část nákladů pokryje dotace z evropských fondů, zhruba osm milionů je spoluúčast majitele.

Žatecká synagoga je druhou největší v Čechách, větší je jen v Plzni. Postavena byla v letech 1871 až 1872 v maurském stylu podle plánu architekta Johanna Staňka. Rekonstrukce vrátí objektům zvnějšku původní ráz stavby z 19. století. Vnitřní prostory mají být naopak modernější s možností pro pořádání výstav, divadel či koncertů.

V rabinátu vznikne muzeum se stálou výstavou na téma Židé na Žatecku, připomene také pomoc Československa vznikajícímu Státu Izrael. V synagoze bude sál v moderním pojetí pro pořádání různých kulturních akcí.

Vitrážová okna jako velká výzva

Velkou výzvou pro architekta byl návrh podoby vitrážových oken, kdy vycházel jen z několika černobílých fotografií a pár dochovaných fragmentů. „Snažili jsme se určit původní vzhled, ale fotografie, které máme k dispozici, jsou pořízeny z dálky a nezachycují detaily. Určitě jsme se netrefili přesně do původního vzhledu, ale na základě návrhu architekta a požadavků památkářů jsou v takové podobě, jaké mohly tehdy být,“ zmínil Černý.

Vitráže vznikají v rodinné dílně manželů Jitky a Richarda Kantových z Lubence. Rekonstrukce by měla skončit na začátku příštího roku, několik dalších měsíců budou probíhat práce na vnitřních expozicích. K otevření by mělo dojít na přelomu let 2022 a 2023. Pandemie koronaviru by podle Černého neměla významně průběh stavebních prací zdržet.

„Vlastně máme i svým způsobem štěstí, že máme před sebou ještě dva roky práce. Nechtěl bych být v situaci, že bychom za měsíc končili a nemohli otevřít. Máme tak dost času se připravit na dobu, až bude vše v pořádku a budeme se moci rozběhnout ve standardním režimu,“ dodal.

Daniel Černý koupil synagogu s rabínským domem v roce 2012, kdy je získal v dražbě za 3,6 milionu korun. O rozhodnutí památku koupit, říká, že to byl nejbláznivější kousek v jeho životě.

„Na první pohled jsem si to tu ale zamiloval. Z domu dýchala historie. Tehdy byly prostory už dlouhá léta opuštěné a zanedbané, ale měly silný genius loci. Po stavební stránce tu nebyly žádné závažné závady, které by byly neřešitelné,“ vzpomíná Černý.