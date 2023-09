Z kouře štípe v očích, továrna zapáchá, stěžují si lidé z okolí

„Poslední měsíc vždycky po setmění začne jejich komín čoudit. Před pár dny to bylo hodně silné, kouř zamořil celé okolí. Po pár nadechnutích to štípalo v krku, v očích. Příšerný smrad. Děti z toho zvracely,“ vylíčil naštvaně Jan Greisiger, který bydlí nedaleko továrny v severní části Žatce.

Minulý týden k fabrice, nad kterou se vznášel mrak kouře, vyrazila i hlídka tamní městské policie. „Přijali jsme oznámení kolem půl deváté večer. Hlídka strážníků na místě udělala fotodokumentaci a sepsala úřední záznam,“ popsal ředitel žateckých strážníků Miroslav Solar.

Svá zjištění městská policie předala na žatecký odbor životního prostředí, který je podle zákona postoupí na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). „ČIŽP v této věci zatím oficiálně žádný podnět nepřijala. Očekáváme však postoupení podnětu od městského úřadu Žatec, který byl na výskyt zápachu ze strany obyvatel upozorněn,“ potvrdila zástupkyně tiskového mluvčího Miriam Loužecká.

Dá se očekávat, že v blízké době inspektoři vyrazí přímo na místo a budou zjišťovat zdroj nepříjemného kouře a zápachu.

Není to poprvé, co tuto firmu ČIZP řešila. „V minulosti jsme se častými a opakovanými podněty upozorňujícími na výskyt zápachu z výrobního areálu této společnosti zabývali,“ dodala Loužecká s tím, že poslední podnět řešili před třemi lety.

Firma mlčí

Společnost se k aktuálním stížnostem na zápach nevyjádřila. Vedení vzkázalo, že ve firmě nyní probíhá interní audit. Podle místních byla na několik dní část výroby zastavena.

Odpovědi chce znát i vedení města Žatec. „Pozveme ředitele společnosti na další jednání zastupitelstva v prosinci, aby nám to vysvětlil,“ řekl starosta Radim Laibl (ANO).

HP-Pelzer, který má provoz v lokalitě u řeky Ohře, nemá v Žatci dlouhodobě dobrou pověst, spíš naopak. Na její provoz si žatečtí obyvatelé stěžují kvůli hluku a obtěžování zápachem a prachem řadu let.

Lidem z okolí dlouhodobě vadí úniky toxických látek do ovzduší. V minulosti upozornila Arnika, nezisková organizace usilující o lepší životní prostředí, že jde o karcinogenní formaldehyd nebo fenoly, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy. O poškození zdraví lidí mluví i sami obyvatelé, kteří v okolí továrny žijí nebo v ní pracovali.

Není to jediný problém společnosti. Firma má část provozu v načerno postavených halách, pro které se snažila získat dodatečné povolení, ale neuspěla. Stavební úřad nařídil některé objekty zbourat. Několik dalších využívá v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Od stavebního úřadu za to dostala několik vysokých pokut a další jí hrozí.

V návaznosti na to loni v létě tehdejší management společnosti oznámil, že celou výrobu do konce roku 2024 přesune do průmyslové zóny v Kadani.

„Podle mých dřívějších informací na tom pracují a vypadá to, že využijí celou dobu, kterou ohlásili. Jak se to vyvíjí, se chci vedení společnosti také zeptat,“ dodal starosta Laibl.

Společnost tak definitivně upustila od záměru vybudovat v žateckém areálu novou skladovací halu, která měla ulevit obyvatelům v okolí od hluku. Plánovala i další opatření, která měla podle ní zmírnit dopady provozu na okolí. Co bude s areálem poté, co ho firma opustí, není zatím jasné.