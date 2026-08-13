Radnice nyní finišuje s přípravou rekonstrukce, stavební povolení bylo již vydáno. Do konce roku chce vybrat zhotovitele. Ze soutěže pak vzejde konečná cena.
„Celý objekt zůstane stejně jako nyní rozdělený na dvě části s tím, že v domě čp. 584, který leží v zadním traktu směrem k Chmelařskému muzeu, vzniknou moderní byty. Dům čp. 322 se vstupem z Masarykovy ulice se promění ve víceúčelové centrum,“ popsal mluvčí radnice Tomáš Kassal.
V této části se počítá s kinem a komerčními prostory, bude zde rovněž kulturní a kreativní centrum. Prostory budou bezbariérové. „Důležitou součástí bude průchozí pasáž, jež propojí Masarykovu ulici s náměstím Prokopa Velkého,“ řekl Kassal.
Dům je od roku 2003 nevyužívaný, tehdy přestal sloužit armádě. V roce 2008 jej ministerstvo obrany převedlo na město.
Žatec ho už v minulosti jednou vlastnil, v druhé polovině 70. let byl převeden na tehdejší ministerstvo národní obrany a začal fungovat jako Posádkový dům armády. Předtím tam byl takzvaný Dům osvěty, kde se konaly kulturní akce a různé lidové kurzy.