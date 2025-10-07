Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Miroslava Strnadová
  13:22
Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela rozhodnout o jeho utracení. Pachateli v případě prokázání viny hrozí až tři roky vězení.

Zuboženého psa nakonec museli nechat uspat. | foto: Policie ČR

O údajně zanedbaném psu v Žatci se policisté od oznamovatele dozvěděli v pondělí večer. Hlídka, která na místo vyjela, zvíře skutečně objevila. Na první pohled bylo zjevně podvyživené a ve špatném stavu.

Ve spolupráci s pracovníkem útulku psa odchytili a převezli do veterinární ordinace. „Vypadal úplně šíleně. S takovým případem jsem se hodně dlouho nesetkal,“ uvedl David Kubalík z Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně, který policistům na místě pomáhal.

Podle Kubalíka měl pes oproti normálu podváhu nejméně dvanáct kilogramů. „Byl jenom kost a kůže. Zanedbání péče muselo trvat delší dobu, minimálně měsíc, protože do takového stavu se zvíře během krátké chvíle nedostane. Na konci ocasu mu koukala kost,“ popsal Kubalík.

Také uvedl, že pes se při odchytu nemohl téměř pohybovat. „Celý byl bolavý, jakmile se ho někdo dotkl, vrčel,“ popsal otřesný stav.

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Pes byl převezen k veterinární lékařce. Ta konstatovala, že jeho stav je natolik vážný, že musí přistoupit k eutanazii.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. V případě prokázání viny pachateli hrozí až tři roky odnětí svobody,“ uvedl tiskový mluvčí lounské policie Jakub Mareš. Zároveň dodal, že v tuto chvíli policie nebude poskytovat více informací.

Policisté se mimo jiné snaží zjistit, komu pes patřil a kdo se o něj měl starat. Podle informací redakce je jeho vlastník ve vězení. Pes se nacházel v restauračním podniku, který je delší dobu uzavřený. Údajně se o něj měla starat mužova přítelkyně. Policie to ovšem nepotvrdila. „To nemohu komentovat,“ dodal Mareš.

V poslední době to není jediný případ týrání z Lounska. Od srpna vyšetřují případ z Podbořanského Rohozce, kde policisté objevili psa, který měl tlapky a čumák svázané stahovacími pásky. Psa se podařilo zachránit a zotavuje se v útulku v Jimlíně.

Okresní soud v Děčíně pak řeší případ, kdy muž v České Kamenici svého psa podřízl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela...

7. října 2025  13:22

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:37

V Lovosicích bude opět fungovat rentgen, ordinace má otevřít ještě letos

Ještě letos by mohla být v Lovosicích opět k dispozici rentgenologická ordinace. Původní byla uzavřena koncem roku 2020, protože její vybavení už bylo zastaralé. Město nyní ve spolupráci s Krajskou...

7. října 2025  9:20

Výměny mohou přijít, nevylučuje Hrubý. Ocampo a nároďák? Byl tam jako v lese

V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...

7. října 2025  8:42

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Stockholmský syndrom na severu. Snad země nedopadne jako Ústí, říká lídr SPOLU

Ústecký kraj zůstal věrný ANO. Hnutí tu získalo bezmála 45 procent hlasů. Koalice SPOLU s 15,4 procenta tu naopak ztratila, přesto její jednička na kandidátce, Michal Kučera z TOP 09, říká, že...

6. října 2025  12:51

Mačetou kamarádovi málem usekl prst. Oslava návratu z vězení ze zvrtla v bitku o ženu

Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí....

6. října 2025  10:39

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

6. října 2025

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom Chomutovský deník, kterému zprávu potvrdil první...

5. října 2025  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.