Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

O údajně zanedbaném psu v Žatci se policisté od oznamovatele dozvěděli v pondělí večer. Hlídka, která na místo vyjela, zvíře skutečně objevila. Na první pohled bylo zjevně podvyživené a ve špatném stavu.
Ve spolupráci s pracovníkem útulku psa odchytili a převezli do veterinární ordinace. „Vypadal úplně šíleně. S takovým případem jsem se hodně dlouho nesetkal,“ uvedl David Kubalík z Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně, který policistům na místě pomáhal.
Podle Kubalíka měl pes oproti normálu podváhu nejméně dvanáct kilogramů. „Byl jenom kost a kůže. Zanedbání péče muselo trvat delší dobu, minimálně měsíc, protože do takového stavu se zvíře během krátké chvíle nedostane. Na konci ocasu mu koukala kost,“ popsal Kubalík.
Také uvedl, že pes se při odchytu nemohl téměř pohybovat. „Celý byl bolavý, jakmile se ho někdo dotkl, vrčel,“ popsal otřesný stav.
|
Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami
Pes byl převezen k veterinární lékařce. Ta konstatovala, že jeho stav je natolik vážný, že musí přistoupit k eutanazii.
„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. V případě prokázání viny pachateli hrozí až tři roky odnětí svobody,“ uvedl tiskový mluvčí lounské policie Jakub Mareš. Zároveň dodal, že v tuto chvíli policie nebude poskytovat více informací.
Policisté se mimo jiné snaží zjistit, komu pes patřil a kdo se o něj měl starat. Podle informací redakce je jeho vlastník ve vězení. Pes se nacházel v restauračním podniku, který je delší dobu uzavřený. Údajně se o něj měla starat mužova přítelkyně. Policie to ovšem nepotvrdila. „To nemohu komentovat,“ dodal Mareš.
V poslední době to není jediný případ týrání z Lounska. Od srpna vyšetřují případ z Podbořanského Rohozce, kde policisté objevili psa, který měl tlapky a čumák svázané stahovacími pásky. Psa se podařilo zachránit a zotavuje se v útulku v Jimlíně.
Okresní soud v Děčíně pak řeší případ, kdy muž v České Kamenici svého psa podřízl.