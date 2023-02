Žatec vymění přes dva tisíce lamp, zatím vynechá světla v historické části

První etapa výměny osvětlení bude městskou kasu stát zhruba 10 milionů korun. „Částku 4,2 milionu korun pokryje dotace od ministerstva průmyslu a obchodu. Dalších 5,5 milionu korun chce Žatec uhradit díky využití peněz z Kotlíkové dotace, které byly určeny na obnovu životního prostředí nebo právě na energetické úspory,“ uvedl mluvčí města Tomáš Kassal.

Radnice chce v následujících letech postupně vyměnit 2 292 lamp z celkového počtu 3 047. Záměr se nebude týkat zhruba pětistovky lamp, které už modernizací prošly, a osvětlení v historické části města, jež má památkovou ochranu a je nutno k němu přistupovat jinak. S jeho výměnou město počítá v budoucnu.

Celkové náklady město vyčíslilo na 50 milionů korun, práce jsou rozděleny do čtyř etap. Poslední by měla být hotová v roce 2026. I na další etapy bude město žádat o dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud bude se žádostmi úspěšné, mohlo by získat až polovinu nákladů.

„Po dokončení všech čtyř etap by měl Žatec ročně ušetřit asi 2,5 milionu korun v porovnání s dnešními výdaji na veřejné osvětlení. Životnost nových LED svítidel a celé moderní soustavy, která umožní například ztlumení světla podle potřeb lokality, denního světla či ročního období, je 25 let,“ dodal Kassal.

Modernizovat veřejné osvětlení chtějí také v nedalekých Lounech, i tady s cílem snížit náklady na elektřinu. Než bude projekt připravený, přistoupili ve městě ke zkrácení doby svícení veřejného osvětlení. Večer se lampy rozsvěcejí o 17 minut později, než tomu bylo v minulých letech. Úplně pak zhasly lounské památky, to má přinést úspory kolem milionu korun ročně.