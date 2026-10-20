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Jste obchodník s chudobou, uznal soud. Podnikatel musí platit vyšší daň

Miroslava Strnadová
  14:59
Zchátralé domy na Chelčického náměstí v Žatci

Zchátralé domy na Chelčického náměstí v Žatci | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci
Bývalý hotel, jehož vlastníkem je společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd...
Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci
Náměstí Svobody v Žatci
23 fotografií
Vyšší daň z nemovitosti pro majitele budov v Žatci, kde podle radnice bují takzvaný obchod s chudobou, platí. Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl správní žalobu Kamila Trčálka, který se u instituce domáhal toho, aby město zvýšené zdanění zrušilo.

Verdikt starosta Žatce Radim Laibl (ANO) uvítal. „Soud potvrdil, že na našem postupu není nic diskriminačního,“ uvedl.

Zastupitelé Žatce schválili opatření obecné povahy stanovující vyšší místní koeficient pro vybrané budovy loni v létě. Opatření dopadlo i na Trčálkův dům na náměstí Svobody.

Opravte domy, nebo zaplatíte víc. Radnice po soudu upravila vyšší zdanění

Vlastník nemovitosti se s krokem radnice nesmířil a u soudu napadl zejména kritéria, která radnice pro zvýšení daně použila.

Soud mu však nevyhověl. Naopak dospěl k závěru, že kritérium obchodu s chudobou a s tím spojených sociálně-patologických jevů je dostatečně určité a jasné.

„Jde o pojem, který je v běžné mluvě užíván a vyskytuje se i v judikatuře,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Černý.

Obchod s chudobou soud definuje jako podnikání v ubytovacích službách pro sociálně slabé za nevýhodných podmínek, přičemž k úhradě nájemného slouží především státní dávky na bydlení.

Žalobce rovněž rozporoval, že by v jeho objektu k obchodu s chudobou docházelo.

Jak zdanit zchátralé domy? Soud Žatci zamotal hlavu, ve hře jsou dvoje pravidla

Vyjádření Kamila Trčálka se redakci iDNES.cz nepodařilo získat. Může podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Žatec zvýšil daň také majitelům chátrajících staveb v centru.

3. prosince 2025
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Jste obchodník s chudobou, uznal soud. Podnikatel musí platit vyšší daň

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