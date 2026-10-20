Verdikt starosta Žatce Radim Laibl (ANO) uvítal. „Soud potvrdil, že na našem postupu není nic diskriminačního,“ uvedl.
Zastupitelé Žatce schválili opatření obecné povahy stanovující vyšší místní koeficient pro vybrané budovy loni v létě. Opatření dopadlo i na Trčálkův dům na náměstí Svobody.
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Vlastník nemovitosti se s krokem radnice nesmířil a u soudu napadl zejména kritéria, která radnice pro zvýšení daně použila.
Soud mu však nevyhověl. Naopak dospěl k závěru, že kritérium obchodu s chudobou a s tím spojených sociálně-patologických jevů je dostatečně určité a jasné.
„Jde o pojem, který je v běžné mluvě užíván a vyskytuje se i v judikatuře,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Černý.
Obchod s chudobou soud definuje jako podnikání v ubytovacích službách pro sociálně slabé za nevýhodných podmínek, přičemž k úhradě nájemného slouží především státní dávky na bydlení.
Žalobce rovněž rozporoval, že by v jeho objektu k obchodu s chudobou docházelo.
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Jak zdanit zchátralé domy? Soud Žatci zamotal hlavu, ve hře jsou dvoje pravidla
Vyjádření Kamila Trčálka se redakci iDNES.cz nepodařilo získat. Může podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Žatec zvýšil daň také majitelům chátrajících staveb v centru.
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3. prosince 2025