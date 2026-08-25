Domíchávačem převálcoval cyklistku. Žalobkyně stíhání řidiče zastavila

Dozorující státní zástupkyně uplatnila institut takzvaného odklonu, který umožňuje skončit případ bez klasického hlavního soudního líčení. „Pro tento postup byly splněny všechny zákonné podmínky,“ uvedla pro iDNES.cz Karin Belšán Kettnerová. Rozhodnutí je již pravomocné.
Mužovo jednání státní zástupkyně vyhodnotila jako ojedinělý exces. „Obviněný dosud neměl záznam v rejstříku trestů a z místa bydliště nebyly vůči jeho osobě žádné výhrady. Vzhledem k jeho osobě, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a všem okolnostem případu bylo možné rozhodnutí o podmíněném zastavení považovat za zcela dostačující pro naplnění účelu trestního řízení,“ upřesnila.
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Velkou roli sehrál i slib muže, který je řidičem z povolání, že po dobu zkušební doby nebude řídit žádná vozidla. Lhůta mu byla stanovena na 24 měsíců.
Podle státní zástupkyně bylo z vystupování obviněného během trestního stíhání zřejmé, že si své pochybení od samého počátku plně uvědomoval a v budoucnu bude za volantem maximálně opatrný.
Důležitým faktorem pro podmíněné zastavení stíhání byla také aktivní řidičova snaha odčinit způsobené škody. Nehodu řádně nahlásil svému zaměstnavateli i pojišťovně a nad rámec povinného pojištění poskytl těžce zraněné ženě i vlastní finanční kompenzaci.
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Domíchávač se rozjel a přimáčkl muže ke zdi. Pomohli mu hasiči se zvedacími vaky
K vážnému střetu došlo loni 1. května na kruhovém objezdu v ulici Osvoboditelů. Cyklistka projížděla křižovatku od mostu přes Ohři směrem na Velichov, když do ní zezadu narazil domíchávač betonu přijíždějící od Staňkovic. Řidič ženu přehlédl. Ta po nárazu skončila pod koly auta. Vrtulník ji následně transportoval do plzeňské nemocnice a byla nějakou dobu v kómatu.
Kriminalisté muže stíhali pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny před soudem mu hrozilo až čtyřleté vězení.