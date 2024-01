U vesnice kdysi našli poklad, muzeum ukáže unikátní soubor na šest dní

Regionální muzeum v Žatci představí stovky let starý poklad, který byl před lety nalezen u Domoušic na Lounsku. Unikátní soubor pozlacených opaskových kování byzantského stylu bude veřejnosti představen vůbec poprvé, a to jen na šest dnů od 13. do 18. února.