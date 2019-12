Žatec zvažuje, že koupí kulturní dům. Ve městě jsou dva a oba na prodej

První se na město s nabídkou obrátila společnost Rent Point, jíž patří takzvaný Liďák. Objekt, který zahrnuje taneční sál a restauraci, by městu prodala za 5,9 milionu korun.

S odkupem před časem souhlasila většina členů městské rady, konečné slovo budou mít zastupitelé. Ti se měli nabídkou zabývat ve čtvrtek, bod jednání byl však několik dní před konáním schůze z programu vyjmut.

„Téma jsme odložili, aby byl materiál dopracován o popis stavu objektu a sumář nutných oprav s odhadem nákladů. Chceme také znát ekonomiku provozu,“ uvedl místostarosta Jaroslav Špička (Volba pro město).

Druhou nabídku dostalo město před pár dny, kdy žatecké zastupitele otevřeným dopisem oslovil Luděk Müller, vlastník kulturního domu Moskva.

„Informace, že město uvažuje o koupi Lidového domu, mě nemile překvapila. Před lety jsme nabídli městu KD Moskva a zastupitelé to tehdy odmítli s tím, že město nemá zájem nic takového kupovat,“ podivil se Müller.

Za kolik by chtěl kulturní dům nyní prodat, neřekl. „Byla by to rapidně nižší částka než v minulosti, kdy jsme chtěli 22 milionů. Přitom odhad nemovitosti je po odečtu amortizace kolem 56 milionů korun,“ sdělil Müller.

Pokud dá město přednost Lidovému domu, obává se, že bude nucen s podnikáním skončit. „Cenovou nabídkou nájemného bychom městskému zařízení těžko konkurovali,“ dodal.

Město se oběma nabídkami bude zabývat. „Obě jsou k diskusi. To, zda některý z kulturních domů město odkoupí, rozhodnou zastupitelé. Projednat bychom to chtěli ještě na prosincové schůzi,“ poznamenala starostka Zdeňka Hamousová (ANO).