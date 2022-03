Žatec kulturní domy od soukromníků nekoupí, nelíbí se mu vysoké investice

„Nechali jsme si zpracovat analýzy stavu budov, energetickou náročnost a vyčíslit předpokládané nutné investice do oprav a technického vylepšení. Vzhledem k nutnosti velkých investic jsme nabídky na odkud odmítli,“ potvrdila starostka Zdeňka Hamousová (zvolena za ANO) s tím, že takto rozhodli zastupitelé. Proti odkoupení hlasovalo 15 zastupitelů z 18, tři se zdrželi.

Z posudků vyplynulo, že nutné investice do oprav by vyšly minimálně na 20 milionů korun. „Pak bychom navíc museli řešit i zajištění provozu kulturních domů, což by byly další náklady,“ zmínila starostka.

Nabídkami se město zabývalo už od roku 2019. První se na město obrátila soukromá společnost, jíž patří takzvaný Liďák. Za objekt, který zahrnuje taneční sál a restauraci, chtěla 5,9 milionu korun.

Druhou nabídku dostalo město o několik týdnů později od vlastníka Moskvy. Za rozlehlý objekt se společenským sálem, restaurací a dalšími prostory požadoval majitel 13 milionů korun a dalších 450 tisíc za vybavení.

Okolí kulturního domu Moskva by mělo v budoucnu prokouknout. Město má zpracovány tři návrhy od architektů, kteří se zúčastnili soutěže na vylepšení přilehlého Havlíčkova náměstí. Soutěž byla už v roce 2020, město ale stále neví, jakou cestou se vydá.

„Jeden z návrhů zahrnuje i úpravy týkající se soukromé budovy a to musíme projednat s jejím majitelem,“ vysvětlila starostka. Termín, kdy by se realizace měla uskutečnit, město nemá stanoven.

Náměstí bylo vybudované v 70. letech. V současné době ho tvoří místy rozbité chodníky, malý park a dva vodní prvky, které jsou ale vyschlé a zarůstají.

Prostor náměstí ohraničují kulturní dům Moskva, obchodní dům Zlatý chmel a nejvyšší bytový dům ve městě. Na obchodní centrum pak navazuje ještě kryté schodiště a celý objekt je v soukromých rukách.