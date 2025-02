U hradeb v Žatci se lidé bojí. Město chce problémové jedince vyhnat opravou

V současnosti jsou totiž hradby a jejich okolí zanedbané a staly se útočištěm pro bezdomovce, opilce a výtržníky, což místní dlouhodobě kritizují. „Chceme, aby se hradby staly místem, kde se lidé budou rádi procházet a odpočívat,“ sdělil žatecký starosta Radim Laibl (ANO).

Město do projektu investuje nemalé finanční prostředky, jen v první etapě úprav půjde o částku 60 milionů korun. Tato fáze se týká úseku nad ulicí Nákladní, a to v délce přes 670 metrů. Radnice již předala staveniště firmě, která práce provede. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

„Projekt zahrnuje obnovu cest, opravu opěrných zídek a schodišť, výměnu a doplnění mobiliáře, jako jsou odpadkové koše a lavičky, výměnu a doplnění lamp veřejného osvětlení a zahradnické práce,“ vyjmenovala vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Pohyb v okolí hradeb bude v průběhu stavebních prací omezen. Na začátku minulého týdne byly uzavřeny všechny průchody hradbami z centra města do čtvrti Podměstí. Místní však rozzlobilo, že když chtěli do centra, museli hradby dalece obcházet, radnice proto nechala otevřít Libočanskou branku. Jde o nejkratší cestu mezi náměstím Svobody a Podměstím. „Libočanská branka bude pro pěší uzavřena tehdy, až dojde na práce v jejím nejbližším okolí,“ uvedla radnice na svých webových stránkách.

Další části hradeb chce radnice upravit v nadcházejících letech. „Druhou etapu projektujeme a třetí je ve fázi studie,“ přiblížil starosta. Na kolik plánované práce vyjdou, zatím nebylo vyčísleno.

Žatecké městské opevnění bylo postaveno ve 13. století a postupně se rozšiřovalo. Skládalo se z hlavní, parkánové a místy ještě třetí, vnější hradby. Do současnosti se dochovala jen část.

Nyní kolem opevnění vedou zanedbané cesty a některá zákoutí jsou zarostlá nálety. „Je to ostuda, že taková památka chátrá. Večer některé lavičky obsadí podivná individua, popíjejí alkohol a dělají i jiné věci, je tu dost skrytých zákoutí,“ popsal jeden z obyvatel města.

Od stavebních úprav a celkového zvelebení místa si radnice slibuje, že se sem problémoví lidé přestanou stahovat. Starosta předpokládá, že díky zvýšení počtu lamp veřejného osvětlení tady nebudou tyto osoby tolik „schované“, což je odradí od toho, aby se na hradbách zdržovaly. Díky odstranění náletů pak kamery městské policie budou moci monitorovat i dosud zakrytá místa, což by mělo situaci také pomoci.