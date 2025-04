Pronajímáš sociálně slabým? Plať víc. Žatec chystá bič na obchodníky s chudobou

„Věříme, že navýšení daně z nemovitosti přinutí majitele vybraných nemovitostí, aby změnili své chování,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl (ANO) s tím, že stav a užívání dotčených objektů není v souladu s charakterem historického města zapsaného na seznamu UNESCO.

Obce mohou daň z nemovitosti navýšit díky takzvanému místnímu koeficientu. Je to číslo, kterým se násobí základní sazba daně stanovená státem. Od ledna chce Žatec zvýšit místní koeficient z nynější hodnoty 2 na nejvyšší možnou úroveň, tedy 5. Týkat se to však bude jen několika vybraných nemovitostí, které radnice považuje za problémové. Jejich vlastníkům se by se tak měla daň zvýšit 2,5krát.

Daň z nemovitosti vybírají finanční úřady, stát výtěžek z nich přerozděluje městům a obcím. Získané peníze chce žatecká radnice využít třeba na opravu památek a pokrytí nákladů na udržování pořádku kolem problémových domů.

V minulosti mohly obce daň přizpůsobit jen pro celé oblasti, ne pro konkrétní nemovitosti. To se však nedávno změnilo, a nově je tak možné v takzvaném opatření obecné povahy upravovat koeficient i pro jednotlivé parcely či objekty.

Návrh opatření, který se zvýšení daně věnuje, žatečtí zastupitelé odsouhlasili před pár dny a nyní běží lhůta pro podávání námitek a připomínek. Vedení města počítá s tím, že je vlastníci nemovitostí budou posílat. Starosta věří, že se se všemi městští úředníci včas vypořádají, aby zastupitelé mohli opatření projednat znovu v červnu, a platilo tak od ledna 2026.

Nemovitostí, kterých se má navýšení daně týkat, je téměř čtyřicet. Jsou mezi nimi prázdné domy v historické části města, o které se jejich vlastníci nestarají. „Některé jsou v havarijním stavu a představují nebezpečí pro své okolí,“ zmínil Laibl.

Další skupinou jsou nemovitosti, v nichž majitelé ubytovávají sociálně slabé a nepřizpůsobivé lidi. Radnice je označuje jako obchodníky s chudobou. Na problémové chování nájemníků, hluk do pozdních nočních hodin, výtržnosti či nepořádek v okolí domů si místní stěžují už roky.

Jde o šest domů na náměstí Svobody a Chelčického náměstí. „Nebudu to komentovat,“ řekl podnikatel Kamil Trčálek, který podle města mezi obchodníky s chudobou patří. „Pokládáte hloupou otázku člověku, který má zájem na tom, aby něco prosperovalo. Trestat lidi za to, že umožňují sociální skupině bydlet, to je prostě... Doplňte si sama, co chcete,“ reagoval pak podrážděně další z vlastníků dotčených domů Jiří Zimola na dotaz redaktorky a zavěsil telefon.

Mezi problémové nemovitosti město zařadilo i ubytovnu, která se nachází naproti radnici. „Schvaluji, aby město zvedlo daň z nemovitosti obchodníkům s chudobou. Ale mezi takové podnikatele naše firma nepatří, nevyděláváme na sociálních dávkách,“ reagoval majitel Jan Greisiger s tím, že určitě podá námitku.

Tu chce podat i Martin Šmíd, majitel bývalého hotelu Družba, který stojí pár kroků od radnice a zvýšení daně z nemovitosti se ho má dotknout také. Objekt chátrá a je prázdný od počátku 90. let.

Šmíd tvrdí, že za jeho současný stav a neprovedené opravy může samotné město. To totiž v minulosti provedlo stavební úpravy na komunikaci před hotelem, jež podle Šmída zničily vjezd a poškodily historické klenby v podzemí. Návrh, který žatečtí zastupitelé odsouhlasili, je podle majitele budovy připravený špatně. Podotkl také, že zvýšení daně je podle něj snahou města přimět vlastníky k prodeji nemovitostí za nízké ceny.

Při zlepšení snížení

Zvýšená daň podle starosty nemusí být trvalá. „Seznam nemovitostí se zvýšeným koeficientem budeme každý rok aktualizovat. Pokud uvidíme pozitivní změnu, například že se vlastník pustil do rekonstrukce či učinil kroky k zahájení, nebo že se změnilo složení nájemníků, může se u domu koeficient pro výpočet daně snížit,“ řekl Laibl.

K seznamu nemovitostí má výhrady opoziční zastupitel Vladimír Vlach (Piráti). „Chybějí tam provozy, které jsou skutečně škodlivé pro zdraví všech občanů, například továrna HP Pelzer, jež vypouští do ovzduší karcinogenní látky. Očekával bych, že se to bude týkat i obchodních zón, které ,zabíjejí’ centrum města a odvádějí tržby mimo. Chybějí tam i některé další opuštěné nemovitosti a domy obchodu s chudobou,“ uvedl a pro radnicí předložený návrh nehlasoval.

Zvýšit daň z nemovitosti konkrétním budovám chce i radnice v Klášterci nad Ohří. Cílí na majitele objektů, ve kterých jsou herny, a na vybydlený panelový „věžák“ v Mírové ulici. Celkem jde o sedm nemovitostí.

„Generují řadu sociálně patologických jevů, které způsobují nerovné zatížení společného prostoru,“ popsala vedoucí kláštereckého odboru financí Veronika Dlouhá a dodala, že tyto objekty představují pro město zvýšenou zátěž zejména v podobě páchání přestupků, a je tedy nutný zvýšený dohled městské policie.

Pokud změnu klášterečtí zastupitelé v červnu odsouhlasí, koeficient by se měl zvednout ze 2 na 5.