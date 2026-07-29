Jak zdanit zchátralé domy? Soud Žatci zamotal hlavu, ve hře jsou dvoje pravidla

Starosta Radim Laibl (ANO) uvedl, že radnice oficiální písemné vyhotovení rozsudku zatím neobdržela. „Až ho obdržíme, musíme rozhodnutí zanalyzovat. Hlavně proto, že se nám teď překrývá staré opatření obecné povahy s tím novým,“ řekl.
O zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na nejvyšší možnou hodnotu 5 pro některé budovy rozhodli žatečtí zastupitelé loni. Původně byl koeficient pro tyto objekty 2. Radnice tím chtěla přimět majitele zhruba třicítky vybraných nemovitostí v městské památkové rezervaci, aby se o zchátralé domy začali starat a zajistili jejich opravu. Jeden z vlastníků, společnost Rydex, ale město zažaloval. Krajský soud v Ústí nad Labem na konci roku žalobci vyhověl a vyšší zdanění zrušil.
Žatec se bránil kasační stížností, na výsledek ale nečekal a mezitím připravil nová pravidla zdanění tak, aby více odpovídala výtkám krajského soudu. Nově mají vybrané zchátralé objekty podléhat koeficientu 3 nebo 5 podle míry devastace. Radnice navíc přesněji definovala, za jakých podmínek se nemovitost do vyšší sazby dostane a jak z ní může majitel naopak vypadnout. Kritériem je mimo jiné třeba počet rozbitých oken či zda má objekt střechu.
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Opravte domy, nebo zaplatíte víc. Radnice po soudu upravila vyšší zdanění
Podle názoru Laibla zůstávají i přes nynější verdikt NSS v platnosti nová pravidla. Podle nich mají vlastníci vybraných budov platit vyšší daň od příštího roku. Současně ale starosta připustil, že je to teď nejasná situace, kterou mají vyřešit právní odborníci. Nejvyšší správní soud totiž sice verdikt krajského soudu zrušil, zároveň mu ale nařídil, aby rozhodl znovu. Přitom je krajský soud vázán právním názorem NSS. Kdy další soudní rozhodnutí padne, není v tuto chvíli jasné.
Nejvyšší správní soud dal Žatci za pravdu v tom, že původní opatření z roku 2025 nebylo nepřezkoumatelné ani neurčité, jak tvrdil krajský soud. Ústecké instanci vadily nejasné termíny jako „systematická údržba“ nebo chybějící časové ohraničení, odkdy se stav budovy posuzuje.
Podle senátu NSS však byla logika města jasná. „Je zcela zřejmé, že stěžovatel (město Žatec – pozn. red.) zamýšlel zvýšeným koeficientem zatížit nemovitosti v památkově chráněném území, které jsou zjevně zanedbané a u nichž vlastníci neprovádějí žádnou viditelnou péči směřující k jejich zachování,“ konstatoval předseda senátu Jiří Palla.
Upozornil také na to, že radnice v příloze opatření vyjmenovala konkrétní parcely v památkově chráněném území a zóně UNESCO, na které zvýšená daň dopadá.
NSS navíc ústeckému krajskému soudu vytkl procesní pochybení: zrušil totiž vyšší daň pro celý seznam nemovitostí, ačkoliv žalující společnost Rydex vlastnila pouze dvě z nich. Rozhodoval tak o majetku subjektů, které se vůbec nesoudily.
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3. prosince 2025