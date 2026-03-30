Žatec se vrací k vyšší dani za chátrající domy, předchozí pravidla smetl soud

Miroslava Strnadová
  9:25
Žatec vrací vyšší daň z chátrajících nemovitostí zpátky do hry. Poté, co ústecký krajský soud v závěru loňského roku zrušil pravidla pro vyšší zdanění, připravilo město nová. Vyšší poplatek by jejich majitelé měli platit od příštího roku. Pokud se mu chtějí vyhnout, musejí prokazatelně začít s opravami.
Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

18 fotografií

„Nové opatření přímo vychází z argumentace soudu. Snažili jsme se vše nastavit tak, aby v případě další žaloby opatření před soudem obstálo,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl (ANO) s tím, že město zároveň podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, protože s původním verdiktem nesouhlasí, ale nechce ztrácet čas čekáním na výsledek.

V novém návrhu radnice jasně stanovila pravidla pro to, jak se do režimu vyšší daně dostat, ale i jak něj vystoupit. „Seznam budov budeme aktualizovat jednou za dva roky, aby majitelé věděli, že mají šanci z toho vystoupit. To si myslím, že je fér,“ přiblížil starosta.

Obecně mohou obce a města daň z nemovitosti navýšit díky takzvanému místnímu koeficientu. Je to číslo, kterým se násobí základní sazba daně stanovená státem. Od ledna chce Žatec zvýšit místní koeficient z nynější hodnoty 2 na vyšší sazby, a to 4 a 5. Týká se to třicítky zanedbaných budov. Opatření cílí především na zchátralé domy v historickém jádru Žatce, které je zapsané na seznamu UNESCO.

Zásadní novinkou v pravidlech je bodování stavu problematických nemovitostí. Komise pro architekturu a regeneraci města Žatce každou ohodnotila v několika kategoriích a pak určila, do jaké daňové skupiny patří, tedy zda do sazby 4 či 5. V reálu to znamená vyšší poplatek o desítky až stovky tisíc korun, podle toho o jak velký objekt jde.

Radnice doufá, že vyšším zdaněním přiměje vlastníky, aby se o své nemovitosti začali starat. „Neděláme to jen jako represi. Majitelé mohou využít náš Fond regenerace, který je určen těm, kteří chtějí své nemovitosti opravit – v takovém případě jim město na rekonstrukci finančně přispěje. Pokud ji opravit nechce, musí počítat s vyšším zdaněním. Je to metoda ‚cukru a biče‘,“ zmínil Laibl.

Návrh opatření obecné povahy žatečtí zastupitelé odsouhlasili minulý týden a nyní poběží lhůta pro podávání námitek. Konečné opatření by měli zastupitelé projednat nejpozději v červnu, tak aby platilo od ledna 2027.

Opoziční zastupitel Vladimír Vlach (Česká pirátská strana) vedení města vytkl, že vyšší daň necílí na průmyslové podniky, velká obchodní centra a některé další opuštěné objekty. „Proto nebudu pro návrh hlasovat,“ sdělil.

Jedním z cílů vyšší daně je i léta zanedbaný hotel Družba, který stojí v sousedství radnice. Jednatel vlastnické firmy Rydex Martin Šmíd se k situaci zatím nechtěl konkrétně vyjádřit. „Je to poměrně obsáhlé, nejdříve si to musím prostudovat,“ řekl.

Právě společnost Rydex vloni první opatření napadla u krajského soudu. Zda podá žalobu i tentokrát, pokud nové nařízení vstoupí v platnost, odmítl Šmíd komentovat.

Nejvyšší daň z nemovitosti už platí od letošního roku majitelé bytových domů, v nichž ubytovávají lidi na dávkách a nepřizpůsobivé. Radnice je označuje jako obchodníky s chudobou. S navýšením daně pro ně neměl soud problém.

3. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.