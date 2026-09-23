Incident se stal poté, co se Míchal po konfliktu ocitl před půlnocí na letošního 3. ledna na ulici. Šel se opít, a když po návratu opět nebyl do azylového domu vpuštěn, vydal se do nedalekých bazarů, kde sháněl „speciálnější“ nůž než kuchyňský. Hned prvního prodavače vyděsil svých chováním natolik, že se prodejce přes tísňovou linku obrátil na policisty, kteří Míchala následně zadrželi na ulici.
Justice dospěla k závěru, že padesátník Míchal hodlal své výhrůžky naplnit. „Svědek je prodavačem v zastavárně, takže je určitě zvyklý na ledacos. Obžalovaný na něj přesto působil divně, takže dostal strach a pod smyšlenými záminkami ho posílal jinam. Je evidentní, že obžalovaný vystupoval agresivně a sebevědomě,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. Závěr o tom, že Míchal připravoval vraždu, opřel i o znalecké posudky a o to, že muž útočil s nožem v ruce již dříve.
Míchalovi hrozilo za přípravu předem promyšlené vraždy více lidí 15 až 20 let vězení. Už ústecký krajský soud mu vzhledem k okolnostem případu snížil trest pod sazbu. I desetileté vězení ve zvýšené ostraze by ale podle Hovorkova senátu bylo nepřiměřeně přísné. Proto soudci muže nakonec poslali na šest let za mříže s ostrahou.
Míchal má základní vzdělání, nemá zaměstnání ani stálé bydliště. Podle znalců netrpí žádnou duševní chorobou, má ale těžkou poruchu osobnosti a sklony k řešení konfliktů útočným způsobem. Jeho motivací byla zlost, křivda a pocit ponížení, přičemž ho odbrzdil alkohol.
V minulosti byl dvakrát trestaný. V roce 2018 to bylo za útok nožem poté, co vstoupil do silnice na červenou a řidiče, který mu za to vynadal, pořezal na rameni a zkusil mu uloupit mercedes.
„Nože jsem měl u sebe už jako kluk. V životě bych to neudělal, nejsem blázen, přece bych nezabil člověka, přísahám. Ani zvířeti bych neublížil,“ řekl ve středu Míchal odvolacímu senátu.
Tvrdil, že situaci vyvolal, protože se chtěl dostat na psychiatrii. Tam byl podle svého advokáta hospitalizovaný už pětačtyřicetkrát, z toho třináctkrát jen za loňský rok. Právník nesouhlasil s tím, že jeho klient připravoval vraždu, a žádal překvalifikování činu na násilí proti skupině obyvatel nebo na vyhrožování.
Státní zástupce ale připomněl, že trestní zákoník definuje přípravu trestného činu jako úmyslné vytváření podmínek pro jeho spáchání. Není přitom zapotřebí jistota, že by pachatel čin skutečně spáchal. Zmínil Míchalovo vyjádření, že v azylovém domě „jsou buzeranti, fetky a sociálové a takových lidí je potřeba se zbavit“, že „umí zabít člověka jedním kopem“ i to, že výslovně prohlásil, že obyvatele domu zabije.