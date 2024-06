Kraj schválil trasu rychlodráhy do Drážďan, starostové už chystají žaloby

Po zhruba šest hodin trvajícím jednání byl návrh trasy předložený Správou železnic schválen. Pro zvedlo ruku 30 zastupitelů, 13 hlasovalo proti a 8 se hlasování zdrželo.

„Rozhodnutí zastupitelů hodnotím kladně. Teď začíná rozvoj našeho kraje a myslím, že zhruba osm set tisíc obyvatel čeká na to, abychom vybudovali infrastrukturu, která nás posune do dalšího století a která pomůže našemu regionu v tom, abychom se mohli rozvíjet jak v oblasti průmyslu, tak cestovního ruchu,“ okomentoval výsledky hlasování hejtman Jan Schiller (ANO).

Proti návrhu koridoru v současné podobě jsou některé obce na Litoměřicku i na Ústecku. Podle některých je návrh doslova paskvil, který by měli zastupitelé odmítnout. Svůj názor přišli zastupitelům říct.

„Doufám, že krajské zastupitelstvo dnes návrh aktualizace neschválí a vrátí k dopracování. Po konzultaci s naší advokátní kanceláří jsme toho názoru, že návrh aktualizace má procesní vady a za nás není v pořádku. Pokud ho zastupitelstvo schválí v této podobě, jsme připraveni se bránit soudní cestou,“ uvedla před samotným schvalováním starostka Chlumce Veronika Srnková. „Stále se projednává pouze jedna varianta v úseku od státní hranice směrem k Ústí nad Labem. Neměli jsme možnost volby. Pro mě je to velké zklamání a selhání celého vedení kraje a státu,“ dodala starostka.

Obrátit se na soud v případě schválení aktualizace má v plánu i vedení obce Hrobce. Na posledním zastupitelstvu schválili vyčlenění finančních prostředků na boj proti aktualizaci zásad. „Když jsme si všechny podklady pročetli, tak si opravdu myslíme, že to není podklad, na jehož základě by měli rozhodovat o tak strategické stavbě,“ uvedla starostka Hrobců Kateřina Hlaváčová s tím, že se připojí k případnému soudnímu řízení.

Jak to funguje na jižní Moravě, kde už krajští zastupitelé aktualizaci zásad územního rozvoje schválili, popsal Miroslav Novák z obce Modřiny. Už teď mu vede trať 50 metrů za domem a další dvě koleje směrem k domu ještě přibydou. „Zastupitelé Jihomoravského kraje nás chtěli ochránit a věřili Správě železnic, že vybrala tu nejlepší trasu. Dneska se ukazuje, že vybrali pro sebe tu nejjednodušší trasu. Slíbili nám nadstandardní hluková opatření, ale bylo nám řečeno, že žádná nebudou,“ pospal zkušenost Novák.

Shoda jestli navrženou trasu schválit mezi zastupiteli nebyla. Jaroslav Foldyna (SPD) byl jednoznačně pro, stejně jako náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Zastupitelka Karolína Žákovská ze stejného uskupení byla proti.

„V komunikaci k projektu byly zásadní nedostatky. Proces, který proběhl, byl špatně, proto navrhovanou variantu nemůžu podpořit,“ uvedla Žákovská. Proti byl i zastupitel za KSČM Jaroslav Komínek. „Máme tady zhruba dvacítku nespokojených obcí v kraji. Měli bychom být na jejich straně a společně jednat se zástupci státních orgánů, abychom vyjednali pro kraj ty nejlepší podmínky,“ poznamenal Komínek. Proti Správou železnic navržené trase byl i Filip Ušák (nezařazený). „Z mého pohledu je nejlepším řešením vzít čas, abychom zhodnotili jednotlivé varianty trati,“ uvedl.

Spokojen s výsledkem hlasování krajských zastupitelů byl Pavel Hruška ze Správy železnic.

„Naše práce rozhodně nekončí. Budeme určitě kontaktovat jednotlivé dotčené obce a města a budeme s nimi řešit to, co jsme slíbili. Na podzim bychom rádi zahájili další dialog. Jako první nás čeká rozjetí mapového portálu na zaznamenávání připomínek na prvním úseku z Prahy do Lovosic, následně vstoupíme do jednotlivých dialogů s jednotlivými obcemi na zbytku trati,“ sdělil s tím, že s budováním trati na Podřipsku by se mělo začít v roce 2028.