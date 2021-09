Policie rozbila síť výrobců a distributorů pervitinu na Ústecku

Sledování výrobců a distributorů pervitinu vyvrcholilo minulý týden ve čtvrtek, kdy policisté krajské zásahové jednotky zadrželi přímo v centru Ústí, na křižovatce ulic Masarykova a Pařížská, 30letého muže ve voze Kodiaq.

Ve stejný okamžik pak další tým zásahové jednotky zadržel v bytě v Hrnčířské ulici 51letou cizinku, jíž se na drogové scéně přezdívalo teta Elma. Tu měla policie v hledáčku dokonce už od roku 2015.



„První informace z drogového prostředí, že v Ústí nad Labem existuje skupina, která se významně podílí na výrobě a distribuci pervitinu, získala policie loni na podzim. Později v rámci pátrání policie zjistila, že skupina operuje po celém Ústeckém kraji,“ řekl během tiskové konference vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát.



Ve stejný den také policie provedla čtyři domovní prohlídky, při nichž zajistila 50 gramů pervitinu a látky určené k jeho výrobě. Mezi nimi jedno kilo červeného fosforu, 2 kilogramy jódu a 10 kilogramů tablet s pseudoefedrinem.

Ze zadržených chemikálií by bylo podle policistů možné vyrobit 11 až 20 tisíc dávek pervitinu. Gram pervitinu vyjde v Ústí nad Labem zhruba na jeden tisíc korun.



Při zásahu také policie zadržela osobní vozidlo Kodiaq v hodnotě jednoho milionu korun, elektrický teleskopický obušek, kapesní váhu na odměřování jednotlivých dávek drogy, 700 tisíc korun v hotovosti a dva zlaté nugety v celkové hodnotě kolem 40 tisíc korun.



„V rámci celé skupiny jsme zadrželi pět osob a všechny jsou vyšetřovány vazebně,“ doplnil Charvát s tím, že všem za trestný čin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí trest odnětí svobody až do výše 12 let. Všichni čtyři zadržení muži ve věku 25 až 30 let jsou navíc v příbuzenském vztahu. Jednalo se o bratry či švagry.



Tři z obviněných však zatkla policie již dříve. V jednom případě šlo o převážení 2,5 kilogramu pervitinu a v druhém o varnu pervitinu v ústecké čtvrti Mojžíř. Martin Charvát přesto nevyloučil, že počet obviněných osob ještě poroste. „Vyšetřování je zatím na začátku,“ doplnil.