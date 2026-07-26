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Když se naskytla možnost pronájmu prostor od Českých drah v krajském městě, jejich rozhodnutí bylo poměrně rychlé. První prohlídka však přinesla spíš rozčarování. „Když jsme to viděli poprvé, byl to šok. Bylo to tady v hrozném stavu,“ vzpomíná Petr.
Brzy bylo jasné, že bez rozsáhlé rekonstrukce se nový provoz neobejde. Opravy se týkaly prakticky celé restaurace. „Dělaly se odpady, elektrika, stropy i podlahy. V podstatě všechno,“ popisuje.
Proměna prostor trvala čtyři a půl měsíce a podle provozovatelů si vyžádala investici ve výši statisíců korun. Nejtěžší podle nich přitom nebyly samotné stavební práce, ale neustále se objevující komplikace.
„Byly chvíle, kdy jsme měli pocit, že to zabalíme. Psychicky jsme to nedávali. Vyřešil se jeden problém a objevil se další. Nepřišel zedník, pak elektrikář, pořád se něco objevovalo,“ přiznává Petr. Přesto se rozhodli pokračovat a restauraci otevřít. „Doufáme, že lidé ocení, kolik práce za tím je,“ dodává.
Nová pivnice sází především na místní tankové pivo Březňák, podobně jako zmíněná Zámecká zahrada. Podle provozovatelů za volbou stojí jejich dlouholetá spolupráce s pivovarem. „S Březňákem spolupracuji už patnáct až dvacet let,“ říká Petr. Kromě tankového Březňáku nabízí podnik také další druhy piva, točený cider, radler nebo domácí limonády.
Přestože restaurace otevřela teprve před několika dny, první reakce hostů jsou podle provozovatelů povzbudivé. Na hodnocení toho, jaká skupina zákazníků bude podnik navštěvovat nejčastěji, tedy zda cestující, nebo lidé z fabrik v okolí, je prý ale zatím příliš brzy. „Ale nebojím se toho,“ říká Petr. Pozitivně podle něj lidé reagují i na proměnu samotných prostor.
Objevili se také návštěvníci, kteří si pamatovali původní nádražní restauraci. Vedle pochval zazněla i poznámka, že „dřív to bylo lepší“, většina ohlasů je však podle Nedvědových příznivá. „Na sociální síti máme zatím hlavně kladné reakce,“ říká Petr.
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Práce na restauraci navíc ještě nekončí. V dalších týdnech chtějí Nedvědovi dokončit plánované malé občerstvení a postupně doladit interiér. Do budoucna počítají také s promítáním sportovních přenosů na velkoplošném plátně. Cílem je podle nich vytvořit příjemnou pivnici s rodinnou atmosférou.
Samotné západní nádraží bylo zprovozněno 20. května 1858 společně s tratí společnosti Ústecko-teplická dráha. Trať byla budována především pro přepravu hnědého uhlí z tehdejších dolů v regionu. Později byla prodloužena až do Chomutova. Už s otevřením nádraží tu začala fungovat hospoda. Je s velkou pravděpodobností nejstarší ve městě, dnešní Pivovarská šenkovna ve Velké Hradební začala vařit v roce 1884, hospoda Na Rychtě funguje 150 let.