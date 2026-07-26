Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Oprava je odrovnávala, ale nevzdali se. Manželé oživili nádražku z 19. století

Autor:
  8:25
Přesně po roce se do prostor bývalé nádražní restaurace na západním nádraží v Ústí nad Labem znovu vrátil život. Podnik, jehož historie sahá přibližně do roku 1858, loni po 167 letech ukončil provoz. Nyní se sem však nastěhoval nový nájemce, který zde otevřel pivnici Pendolíno Západ. Za vším stojí manželé Andrea a Petr Nedvědovi.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Když se naskytla možnost pronájmu prostor od Českých drah v krajském městě, jejich rozhodnutí bylo poměrně rychlé. První prohlídka však přinesla spíš rozčarování. „Když jsme to viděli poprvé, byl to šok. Bylo to tady v hrozném stavu,“ vzpomíná Petr.

Brzy bylo jasné, že bez rozsáhlé rekonstrukce se nový provoz neobejde. Opravy se týkaly prakticky celé restaurace. „Dělaly se odpady, elektrika, stropy i podlahy. V podstatě všechno,“ popisuje.

Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)
Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)
Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)
Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)
Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)
16 fotografií

Proměna prostor trvala čtyři a půl měsíce a podle provozovatelů si vyžádala investici ve výši statisíců korun. Nejtěžší podle nich přitom nebyly samotné stavební práce, ale neustále se objevující komplikace.

„Byly chvíle, kdy jsme měli pocit, že to zabalíme. Psychicky jsme to nedávali. Vyřešil se jeden problém a objevil se další. Nepřišel zedník, pak elektrikář, pořád se něco objevovalo,“ přiznává Petr. Přesto se rozhodli pokračovat a restauraci otevřít. „Doufáme, že lidé ocení, kolik práce za tím je,“ dodává.

Nová pivnice sází především na místní tankové pivo Březňák, podobně jako zmíněná Zámecká zahrada. Podle provozovatelů za volbou stojí jejich dlouholetá spolupráce s pivovarem. „S Březňákem spolupracuji už patnáct až dvacet let,“ říká Petr. Kromě tankového Březňáku nabízí podnik také další druhy piva, točený cider, radler nebo domácí limonády.

Přestože restaurace otevřela teprve před několika dny, první reakce hostů jsou podle provozovatelů povzbudivé. Na hodnocení toho, jaká skupina zákazníků bude podnik navštěvovat nejčastěji, tedy zda cestující, nebo lidé z fabrik v okolí, je prý ale zatím příliš brzy. „Ale nebojím se toho,“ říká Petr. Pozitivně podle něj lidé reagují i na proměnu samotných prostor.

Objevili se také návštěvníci, kteří si pamatovali původní nádražní restauraci. Vedle pochval zazněla i poznámka, že „dřív to bylo lepší“, většina ohlasů je však podle Nedvědových příznivá. „Na sociální síti máme zatím hlavně kladné reakce,“ říká Petr.

Byl by to přílišný luxus. Ministerstvo dopravy stoplo obnovu známé Kozí dráhy

Práce na restauraci navíc ještě nekončí. V dalších týdnech chtějí Nedvědovi dokončit plánované malé občerstvení a postupně doladit interiér. Do budoucna počítají také s promítáním sportovních přenosů na velkoplošném plátně. Cílem je podle nich vytvořit příjemnou pivnici s rodinnou atmosférou.

Samotné západní nádraží bylo zprovozněno 20. května 1858 společně s tratí společnosti Ústecko-teplická dráha. Trať byla budována především pro přepravu hnědého uhlí z tehdejších dolů v regionu. Později byla prodloužena až do Chomutova. Už s otevřením nádraží tu začala fungovat hospoda. Je s velkou pravděpodobností nejstarší ve městě, dnešní Pivovarská šenkovna ve Velké Hradební začala vařit v roce 1884, hospoda Na Rychtě funguje 150 let.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Lidé dál huntují nápis na jezeře Most, nebezpečné výstupy absolvují celé rodiny

Na plošinu s nápisem Most se nesmí, lidé však zákaz ignorují. (srpen 2024)

Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. V uplynulých letech i letos už fotopoint svým...

Rybář stojící uprostřed Labe. Sucho úřaduje, řeka v centru Ústí téměř zmizela

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem. (22. července 2026)

O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit. Řada potoků na...

U Kozičky neprojede! Ústí budí rozruch i luxusní limuzínou, stála 1,5 milionu

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecká limuzína.

Klubový autobus? Klasika, která se neokouká. Ale klubová limuzína? To už je výstřednost, která budí pozornost. Ústecký fotbal jednu takovou má. S nepřehlédnutelným hummerem brázdí republiku, v devět...

„Cítím se bezcenný.“ Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (14. července...

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak...

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Stínadla 2.0, projekt kompletní! Prvoligové Teplice jsou zase blíž vysněnému fotbalovému chrámu, jenže teď je čeká možná těžší boj než se Spartou nebo se Slavií. S úředním šimlem a kulatými razítky....

Oprava je odrovnávala, ale nevzdali se. Manželé oživili nádražku z 19. století

Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)

Přesně po roce se do prostor bývalé nádražní restaurace na západním nádraží v Ústí nad Labem znovu vrátil život. Podnik, jehož historie sahá přibližně do roku 1858, loni po 167 letech ukončil provoz....

26. července 2026  8:25

Teplický hrdina Pulkrab: Já a Kane? Jako když jezdec motokár kouká na formuli 1

Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti...

Teplice 2.0, vylepšená verze! I díky gólům Matěje Pulkraba s pořadovým číslem 49 a 50 v první lize. Fotbaloví skláři bavili modernou, Bohemians 1905 potopili v sobotní premiéře 3:1 a na bývalého...

25. července 2026  21:31

Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Sestřih zápasu
Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezoně. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians,...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:57

Hokejový Litvínov má nového ředitele, klub angažoval i šéfa fanoušků Ptáčka

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. ...

Perestrojka v hokejovém Litvínově pokračuje. Řízením celé společnosti HC Verva, kterou jako většinoví vlastníci získaly legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela, byl pověřený Kamil Burda. Stal se novým...

25. července 2026  17:16

Nováček Kladno, tým odložených. Ukážeme, že i fotbal sem patří, burcuje Hašek

Zklamaný kladenský trenér Zdeněk Hašek během utkání s Ústím nad Labem.

Hokejky tentokrát nechte doma, soustředíme se na míče! Ústecká pozvánka na druholigovou premiéru s nováčkem Kladnem, byť díky vnadným klubovým moderátorkám dvojsmyslná, zmínila ikonický sport ve...

25. července 2026  9:05,  aktualizováno  11:39

VIDEO: Ráj nejen pro zamilované jeřáby. Podívejte se na „jarní“ život v lomu ČSA

Vodní plocha s ostrovy. V rámci rekultivace uvnitř lomu ČSA jsou prováděna...

Přírodovědec Michal Porteš už léta nahlíží objektivem dalekohledu a fotoaparátu na přírodu post těžební krajiny severních Čech a sleduje její vývoj. Po záběrech velkých stád jelenů, kteří sem v zimě...

25. července 2026  8:19

To jste ještě neviděli. Česko má první výstavu kudlanek, nechybí největší kráska

Zoopark Chomutov připravil první výstavu kudlanek v Česku. (24. července 2026)

Výstava kudlanek začne v sobotu v Zooparku Chomutov. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů lidé uvidí v bývalém hostinci U Pratura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tam bude...

24. července 2026  16:16

Olympionik Jaks je zpátky v Litvínově, Energie si hlídá mzdové náklady

Lotyšský zadák Janis Jaks (72) oslavuje svou branku, kterou poslal vlastní...

I pod legendárními odchovanci hokejový Litvínov sílí. Extraligový klub, který převzali Jiří Šlégr a Robert Kysela, přivedl druhou velkou posilu po navrátilci z NHL Davidu Kämpfovi. Po dvou letech...

24. července 2026  13:31,  aktualizováno  14:13

„Cítím se bezcenný.“ Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (14. července...

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak...

24. července 2026  11:11,  aktualizováno  13:08

Ústí chce baráž. Kubáň: A sázkařská špína? Nenechme si produkt kazit příživníky!

Přemysl Kubáň, majitel FK Viagem Ústí nad Labem.

Krok sun krok mezi elitu. Po postupu do druhé ligy a senzačním čtvrtém místě už hlásí majitel ústeckého fotbalového Viagemu útok na baráž. „Ať je o co hrát. Věřím, že je jen otázka času, kdy budeme v...

24. července 2026  11:05

Za ubodání muže u budovy policie hrozí seniorovi 18 let, soud ho poslal do vazby

K incidentu došlo na autobusové zastávce Divadlo v centru Ústí nad Labem.

Policie obvinila jedenasedmdesátiletého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal osmatřicetiletého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud ho zároveň poslal do vazby.

23. července 2026  9:16,  aktualizováno  24. 7. 9:59

Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Událost se stala 3. března...

24. července 2026  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.