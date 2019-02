Havraň se zbaví zápachu, průmyslová zóna bude mít svou kanalizaci

„Zápach z kanalizace trápí obec i její obyvatele přibližně posledních pět let. Byl s tím velký problém, dostával se i přes sifony až do domácností. Nyní jsme dosáhli toho, že se tím bude město Most zabývat,“ sdělila starostka Havraně Zděnka Smetanová.

Kanalizační řad z průmyslové zóny je v současné době napojený na původní obecní kanalizaci. Nový, samostatný výtlak bude na obecní kanalizaci zcela nezávislý a povede za hranice Havraně až k přečerpávací stanici odpadních vod.

„Akce vyjde město Most zhruba na osm milionů korun. Věříme, že snad už definitivně vyřeší problém se splaškovou vodou ze zóny Joseph, který město s Havraní řeší dlouhou dobu,“ doplnil náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.



Město podle něj letos v zóně připravuje kvůli nárůstu počtu investorů i práce na zvětšení retenční nádrže na svedení dešťových vod. Ta je podmínkou pro další vydávání stavebních povolení.