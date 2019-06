Zámecká zahrada na Stekníku ukrývá prvorepublikový bunkr, nyní ho opraví

Už dnes zámek nabízí prohlídky řopíku v rámci okruhu po italské terasovité zahradě a do budoucna je chce ještě víc zatraktivnit.

„V rámci první etapy dojde k vnější úpravě objektu včetně natření kamufláže a časem bychom obnovili i interiér,“ uvedla kastelánka zámku Jana Zajíčková.

Práce by podle ní provedli členové chomutovského Muzea československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku, kteří mají s renovací bunkrů dlouholeté zkušenosti.

Pokud záměr schválí památkáři, měli by se do první etapy pustit co nejdříve a skončit by měli do září, kdy se koná akce Dny evropského dědictví.

Stavbu lehkého opevnění vzor 37, lidově řopíku, povolil v zámeckém areálu v roce 1937 švýcarský konzul Gérold Déteindre, který byl posledním soukromým majitelem zámku.

Bunkr, jenž byl součástí rozsáhlé linie opevnění, láká k prohlídce především mužskou část návštěvníků a děti toužící po dobrodružství.

Zámek otevře i zcela novou prohlídkovou trasu

Ještě o něco dříve se návštěvníci na Stekníku dočkají další novinky. Od 18. července bude otevřen nový prohlídkový okruh v západním křídle, který ukáže zámek, jak vypadal za posledních majitelů, tedy právě v době, když tu žila rodina zmíněného konzula.

Trasa zahrnuje zrestaurovaný hlavní sál s bohatou nástěnnou výmalbou zobrazující antický chrám s alegoriemi čtyř živlů, jídelnu s kuchyní, pracovnu a panský pokoj.

Před rokem se na Stekníku našly fresky od Kryštofa Seckela: