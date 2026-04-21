Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Miroslava Strnadová
V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě několik dalších historických komplexů. Za zámek Encovany požaduje vlastník 35 milionů a za zámek v Cítolibech pak 15 milionů korun.
Zchátralý zámek Cítoliby | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„V současné době registrujeme nárůst zájmu o investice do památkově chráněných objektů. Kvůli nejistotě ve světě lidé investují do nemovitostí u nás,“ uvedla realitní makléřka Lenka Munter z kanceláře, která se specializuje na prodej luxusních a historických objektů.

Pečujte o něj, tlačí památkáři roky na majitele zámku. Teď spadla věž s kopulí

Ačkoliv některé z nich vyžadují následné vysoké investice, jejich potenciál podle makléřky zůstává vysoký. To je i případ právě zámku ve Vršovicích. Samotná zámecká budova je značně zchátralá, střechy se rozpadají, v některých místnostech se propadly stropy. Na historické stavbě se podepsal dlouhodobý laxní přístup předchozích vlastníků. Areál ale zahrnuje velký pozemek a hospodářská stavení.

„Největší hospodářská budova byla částečně rekonstruována a je vhodná například pro ubytovací či zdravotnické zařízení nebo kombinované využití jako většina podobných zámeckých areálů,“ zmínila Munter.

Památkově chráněný zámek na břehu řeky Ohře má za sebou bohatou, ale pohnutou historii. Vystřídalo se na něm několik šlechtických majitelů, mimo jiné Lobkovicové a Černínové-Bádenští. Od konce 18. století však budova přestala plnit roli reprezentativního sídla a proměnila se v základnu pro lovecké výpravy, k zámku přiléhala bažantnice a honitba.

1. června 2024

Po roce 1945 se objekt zámku stal majetkem místního národního výboru, který zde zřídil byty a areál užívali zemědělci. Od roku 1989 je zámek v soukromém vlastnictví. V minulosti se už několikrát v nabídce na prodej ocitl, dosud o něj ale nikdo neprojevil vážný zájem.

Kontrastem je zámek Encovany na Litoměřicku, který je rovněž na prodej. Díky investicím v uplynulých několika letech, přesahujícím 18 milionů korun, má objekt novou střechu. Cena je stanovena na 35 milionů korun. Podle makléřky částka průběžně roste v přímé závislosti na pokračujících rekonstrukčních pracích a výši proinvestovaných prostředků ze strany současné majitelky.

Zámek ze 16. století zpočátku sloužil jako sídlo chotěšovských premonstrátek. V dalších letech se majitelé střídali. Za druhé světové války objekt obývalo gestapo, poté byl vykraden a ničen. Později sloužil jako depozitář Zemědělského muzea v Praze.

Za 15 milionů korun je možné si koupit raně barokní zámek v Cítolibech na Lounsku. K mání je už řadu let a jeho cena postupně klesá. Ještě před několika roky byla o několik milionů vyšší. Koupi zvažovala i obec, ovšem odradila ji vysoká cena a stav památky, která je již zchátralá.

V minulosti zámek sloužil jako kasárna, sirotčinec, škola, sklad či družina. V interiéru se místy dochovaly zdobené štuky, iluzivní malby a fresky.

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Čtvrtou investiční příležitostí je zámek Milešov ve stejnojmenné obci na Litoměřicku. Vlastní ho Ústecký kraj, který zde do roku 2023 provozoval domov pro seniory. V květnu ho bude veřejně dražit. Vyvolávací cena je téměř 30 milionů korun.

Příklady z nedalekého okolí ukazují, že i značně zchátralá památka může znovu ožít. Zámky v Polákách nebo Pětipsech na Chomutovsku byly ještě před pár lety odepsanými ruinami. Díky novým majitelům se však proměnily v lokální dominanty.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.

Zámek Milešov na Litoměřicku míří počtvrté do dražby. Ústecký kraj, který je majitelem této dominanty Českého středohoří, se rozhodl k radikálnímu kroku a výrazně snížil vyvolávací cenu. Zatímco před...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče dalšího z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

Přišel o dárce dřeně, zbývají mu dva měsíce. Pavel bojuje s agresivní leukemií

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Dvakrát už měl na dosah záchranu, dvakrát mu naděje proklouzla mezi prsty. Šestatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun bojuje s agresivní leukemií. Léčba mu ale nevychází. Cesta k uzdravení je trnitá.

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

21. dubna 2026

Vezmeš si mě? Děčínský bubeník při největším zápase NBL poklekl

Josef Bára žádal svoji partnerku o ruku přímo při zápase basketbalistů Děčína,...

Obvykle při utkání bubnuje, fandí a křičí, co mu plíce stačí, teď při nejsledovanějším zápase Národní basketbalové ligy chlap jako hora zjihl a oči se mu zaleskly dojetím. Josef Bára totiž o...

20. dubna 2026  18:40

„Já ti dám povolenku.“ Invalida zaútočil na porybného, vláčel ho na kapotě

Invalidní důchodce zaútočil na člena rybářské stráže na Chomutovsku. (duben...

U nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku najel muž minulý týden autem na člena rybářské stráže. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se...

20. dubna 2026  15:11

Kráčet novou přírodou, vidět rozebírání obra. Těžaři otevřou stezku lomem ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA a zámek Jezeří

Do začátku letních prázdnin se otevře stezka pro cyklisty a pěší bývalým hnědouhelným lomem ČSA na Mostecku od Vysoké Pece do Černic. Na léto se plánuje také den otevřených dveří v lomu s...

20. dubna 2026  12:37

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

20. dubna 2026  10:07

Vencl: Že mi pod ledem odumřely mozkové buňky? Maximálně jako po dvou pivech

Premium
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

Pod ledem s sebou škubne, upadne do bezvědomí, nad hladinou prý zprvu vypadá jako podvodní zombie, obličej modrý, oči otevřené, zorničky schované. „Až dcerka půjde na strašidelný karneval, tak za...

20. dubna 2026

Děčín je ve čtvrtfinále, Houser viděl drajv. My si derby vyříkáme, supěl Hrubý

Adam Pecháček z Ústí nad Labem v derby s Děčínem

Nikdy neodepisujte Válečníky! Už to vypadalo na předkolo a extrémně složitou cestu v play off, ale po závěrečném kole ligové nadstavby je všechno jinak. Basketbalový Děčín ovládl derby s Ústím 85:80,...

19. dubna 2026  16:37

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Pracuje s problémovými psy. Největší chybou je jejich polidšťování, říká žena

Spolek Doggoland se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata, hlavně psy....

V Tisé na Ústecku funguje spolek Doggoland, který se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata, hlavně psy. Kromě záchrany a hledání nových domovů se zaměřuje i na systematickou práci, která má...

19. dubna 2026  8:35

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

