Račte konečně vstoupit. Majitel po letech plných dřiny otevírá zámek Poláky

Zámek otevírá brány symbolicky 100 let poté, co jej koupili manželé Rudolf a Marie Hradčovští, kteří mu vtiskli jeho nynější novobarokní podobu.

„Podařilo se obnovit prostory jižního křídla zámku a zajistit i ostatní ještě neopravené prostory, aby do nich mohli lidé nahlédnout. Cílem prohlídek je ukázat, kam až může památky dovést lidská lhostejnost a nenechavost a jak je možné i ty nejohroženější památky zachránit,“ uvedl Dempír.

Z historie

zámku Poláky Barokní zámek leží ve stejnojmenné vesnici u Kadaně. Od roku 1963 je chráněnou kulturní památkou. Předchůdcem zámku byla renesanční tvrz postavená v 16. století Kolovraty. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1546. Poláky postupně patřily Hasištějnům z Lobkovic, královské komoře, Štampachům, Šlikům, Strojetickým, Pergenům a Windischrätzům. Po roce 1948 získal zámek do držení místní státní statek. Byly tu kanceláře, byty zaměstnanců či archiv. Po roce 1990 se památka vrátila potomkům původního majitele. Ti ji nabídli k prodeji a v dalších letech se zde vystřídalo hned několik vlastníků. Zámku se však nedostávalo přílišné péče a postupně chátral.

Všechny prohlídkové místnosti jsou vybaveny dobovým zařízením, které umocňuje atmosféru prvorepublikových časů. Z původního vybavení zámku se po letech socialistického hospodaření a následného chátraní sice nic nedochovalo, majiteli se ale podařilo získat autentické vybavení z doby před 100 lety.

„Z vybavení zámku se nám podařilo zachránit jediný malý stoleček. Velká část nábytku, který tu máme, ale pochází přímo z tohoto regionu,“ upozornil Dempír.

Část průčelí zámku září sytě okrovou barvou. Fasádu s bohatou výzdobou řemeslníci dokončili teprve nedávno. Památka tak pomalu dostává stejnou barevnost, jakou měla před sto lety. Fasádu čelní strany zámku plánuje Dempír dokončit v blízké době. „Zadní strana asi ještě nějakou dobu zůstane tak, jak je, aby lidé mohli porovnat ten kontrast mezi novým a starým,“ předestřel.

V příštím roce chce zaměřit pozornost také na velké hospodářské budovy. V budoucnu tady má vzniknout expozice historických motocyklů a zemědělských strojů.

Miloš Dempír donedávna působil jako kastelán na zámku Svojanov v Pardubickém kraji. Letos ho definitivně opustil právě kvůli záchraně památky v Polákách, kterou koupil před čtyřmi lety. Dosud tu investoval kolem 11 milionů korun jen za stavební úpravy. Pomohly i příspěvky z ministerstva kultury či Ústeckého kraje.

K sobotnímu otevření je připraven doprovodný program - ukázky dobových tanců, historický šerm, dobové hudební vystoupení a historické tržiště. Otevřeno bude od 11 do 17 hodin. Do konce června sem budou moci návštěvníci přijít o víkendech, o letních prázdninách kromě pondělí každý den. V září a říjnu jen o víkendech a ve státní svátky. Návštěvníky budou provádět nejen průvodci, ale i sám Dempír. „Budeme se střídat, na jednoho člověka by to bylo moc,“ dodal.