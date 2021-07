Oprava zámku přinesla majiteli překvapení, objevil původní trámové stropy

„To, že se dochovaly tyto původní barokní dřevěné prvky, je rarita a velké překvapení. Dosud o nich nikdo nevěděl. Záklopové stropy jsou navíc ve velmi dobrém stavu. Jsou nádherně zachovalé v původní hnědé barvě,“ řekl majitel památky Miloš Dempír s tím, že stropy budou zrestaurovány.

Hnědě dekorované stropy se nacházejí ve dvou místnostech v jižním křídle zámku, které nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Stavební práce začaly letos v květnu. Zahrnují obnovu střechy, dřevěných krovů, celkové zajištění statiky budovy zámku pomocí ocelových pásů a postupnou obnovu interiérů.

„Protože půjde o poměrně náročné zásahy, tak je to rozplánované na šest let. Začali jsme od západního štítu a každý rok by se měl udělat určitý úsek stavby,“ předestřel Dempír.

V rámci rekonstrukce chce majitel zachovat co nejvíce původních prvků, a to jak těch dřevěných jako trámů a podlah, tak štukové výzdoby, kování, ozdobných kamenných prvků na fasádě a podobně. „Podle nejrůznějších posudků půjde zhruba 80 procent toho původního zachovat,“ zmínil Dempír.

Mezi zachráněné původní prvky patří například i dřevěná okna. Z čelní strany zámku jsou usazena již všechna a jen šest jich je nových, ostatní jsou původní.

Brzy bude slavnost

Rekonstrukce hlavní budovy památky začala po dokončení obnovy mladší secesní vily, která kdysi byla k dispozici správci velkostatku. Dnes opět slouží jako obytný prostor pro majitele a také jako zázemí pro stavební firmy. Proměnou prošla také zahrada před zámkem. Zmizely nálety a velká vrba, která hrozila zřícením a mohla památku poškodit.

„Prostor jsme zatravnili a připravujeme ho pro ozdobnou výsadbu. Před vilou chceme růžovou zahradu s malým dekorativním altánem. Před zámkem vznikne francouzský parter, který je i fotograficky zdokumentovaný z období před sto lety,“ přiblížil Dempír. Parterem v tomto případě označuje část zahrady geometricky rozdělené na záhony.

Zámek ožívá i společensky. V sobotu 7. srpna se tam uskuteční Historická slavnost. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské ukázky, kata, předvedení palných zbraní a hudební vystoupení. Program začne v 10 hodin. Výtěžek ze vstupného půjde na rekonstrukci zámeckého areálu.