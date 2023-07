Kastelán ze Svojanova opravuje zámek na Chomutovsku, nadchl i dobrovolníky

„Jsme zhruba ve třetině oprav. Prioritou je dokončit opravu krovu zámecké budovy, část visí doslova silou vůle, dřevěné části jsou hodně poškozeny hnilobou a brouky. Letos se zajišťuje centrální kopule a nároží s jižním štítem, kde je nejvíce stavebních poruch,“ popisuje majitel zámku Miloš Dempír, jinak také kastelán z hradu Svojanov na Svitavsku.

Zchátralý areál koupil Dempír v roce 2020 za necelé čtyři miliony korun od soukromého vlastníka, od té doby pořádně prokoukl. Zmizely třeba nálety a velké hromady suti z nádvoří. Opravená je secesní vila, která v minulosti sloužila správci tehdejšího velkostatku a dnes je základnou pro Dempíra, který sem ze Svojanova dojíždí, a také řemeslníky a dobrovolníky, již se záchranou areálu pomáhají.

Část zámecké budovy má také novou střechu, obnoveny jsou některé zdobné prvky, zajištěna je statika budovy a postupně se obnovuje interiér.

Za pár let bude zámek vypadat jako ve 20. letech minulého století. „V roce 1924 zámek koupili manželé Rudolf a Anna Hrbáčkovi Hradčovští, kteří ho v roce 1928 nechali přestavět v novobarokním stylu. Tehdy byla v sousedství zámku postavena také nová vila pro ředitele statku,“ uvádí Dempír.

Pokud vše půjde podle plánu, do pěti let by měla obnova hlavní budovy skončit. „Mým snem je v roce 2028, kdy to bude sto let od přestavby, představit zámek ve finální podobě,“ zmiňuje Dempír.

Zatím prostavěl devět milionů

Záchrana památky je finančně náročná a půjde do desítek milionů korun, náklady navyšuje velký nárůst cen stavebních materiálů. Opravu Dempír financuje jak ze svých zdrojů, tak ze státních dotací a podpory soukromých subjektů. Dosud je prostavěno zhruba devět milionů korun.

Ani po dokončení rekonstrukce zámecké budovy si však Dempír nebude moci říci, že má hotovo. K zámku přiléhá velká zahrada a sad, které chce obnovit. Patří k němu i velké hospodářské budovy. „Samozřejmě i ty chci opravit. Příštích několik let vím, co budu dělat,“ usmívá se.

Pomocnou ruku Dempírovi podali místní obyvatelé i dobrovolníci odjinud, kteří na zámek jezdí na brigády. „Poznal jsem tu skvělé lidi a kolem zámku se vytvořila zajímavá komunita. To je pro mě nejvíc,“ dodává Dempír.

Zámek je zatím pro veřejnost uzavřený. Areál se otevírá jen při zvláštních příležitostech několikrát do roka. Nedávno měli lidé vůbec poprvé možnost vidět dvě zrenovované místnosti s původními barokními záklopovými stropy a projít si i pokoje a chodby v prvním patře, které jsou v různých fázích opravy.