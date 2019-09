Na zapomenutý zámek v Pátku chci přilákat více lidí, říká nový kastelán

„Nyní opravuji tři místnosti, abychom mohli rozšířit návštěvní prostory,“ přibližuje Petr Rasken Chaloupka. V minulosti působil například na zámku Stránov na Mladoboleslavsku či Vrbičany na Litoměřicku.

Vedení městyse Peruc, kterému vesnický zámeček patří, očekává, že se novému správci podaří zámek více dostat do povědomí turistů. Pátecký zámek totiž stojí mimo hlavní turistický proud. „Je to neobjevená perla na řece Ohři. Takto cenný zachovalý a zapomenutý zámek, to je ojedinělé,“ dodává nový kastelán.

S jakými plány jste přišel do Pátku nad Ohří?

To bych říkal nerad. Je jich strašně moc, a když je nesplním, budu za úplného blbce. (směje se)

Tak alespoň naznačte.

Připravujeme rozšíření expozice. Už jsme prodloužili otevírací dobu. Protože jsme v obci Pátek, otevřeno je nově i v pátek, dále v sobotu a neděli, tak jak to bylo doposud, včetně státních svátků. Otevřeno bude do října, dosud to bylo jen během letních prázdnin. Pokud k nám někdo zabloudí i mimo tyto dny a bude otevřena brána, tak jsem na zámku a návštěvníka rád provedu. Příští sezonu bych rád oficiálně návštěvní dobu prodloužil na celý týden.

V současné době jsou na zámku k vidění staré hračky, historické vybavení domácnosti a oblečení z přelomu 19. a 20. století, výtvarné práce malířky Hany Štroblové, ilustrace výtvarnice Kateřiny Brabcové, fotografie krajiny Jany Kučerové, část expozice je věnována významným páteckým osobnostem a historii zámku a obce. To vše zabírá menší část z celého prostoru zámku. Zůstane expozice zachována? Zmínil jste její rozšíření, jakou máte představu?

Určitě zůstane zachována a rád bych návštěvníkům nabídl více. Mám docela hezké soubory historického zámeckého nábytku – stoly, židle, příborníky, skříně, které chci umístit do minimálně dalších tří místností a vytvořit tak zámeckou historickou expozici. Nejde ale o původní vybavení, to se nedochovalo. To vše doplní malé výstavy například historických hodin, obrázků apod. Rád bych i vybudoval interaktivní zábavnou expozici pro nejmenší návštěvníky.

Zámek Pátek Stojí na malém návrší nad Ohří na místě tvrze, kterou vybudovali majitelé panství, strahovští premonstráti.

Zámek z ní udělali až světští majitelé, konkrétně Jan z Lobkovic v polovině 16. století.

Ke konci 17. století došlo za Gundakara z Ditrichštejna k barokní přestavbě, kterou pověřil italského stavitele Antonia della Portu.

Od druhé poloviny 20. století byl zámek využíván pro potřeby obce a zemědělského družstva.

Do kdy to chcete stihnout?

V současné době tři místnosti maluji, vyřezávám topení, je nutné ale opravit i podlahy, což bude náročnější. Rád bych to stihl ještě do října, pokud ne, tak to bude připraveno na příští sezonu.

Zámek dosud neprošel žádnou větší rekonstrukcí.

Ano, to je pravda. Rád bych připravil projekt nejen pro budovu zámku, ale pro celý statek, jde o velký areál, jeho součástí je například i sýpka. Objevil jsem tu kamenné schodiště vedoucí k řece Ohři, kde byl v minulosti přívoz. Kamenné schody chci opravit a přívoz obnovit, aby k nám mohli návštěvníci i z řeky nebo z druhého břehu. Vodáci totiž projíždějí pod vysokou skálou a ani netuší, že projíždí kolem zámku.

Se zámkem je už šestnáct let, tedy od otevření veřejnosti, spojená Milena Hubičková, která se stala jakousi duší či tváří zámku a návštěvníky tam provází. Bude provázet i nadále?

Já doufám, že paní Milena Hubičková bude chtít dál provázet ve stejném rozsahu jako nyní a že budeme spolupracovat. Zůstala by jí stávající expozice, já bych provázel návštěvníky v nových prostorech, které připravuji. Navíc je zde dost stavební práce v celém zámku, menší opravy budu dělat já.

Jaké akce chystáte?

V sobotu 5. října se tu bude konat Medovinobraní. Návštěvníci budou moci ochutnat různé druhy medoviny, proběhne soutěž o medovinu roku. V programu vystoupí šermíři, hadí mág, bude dobová středověká hudba, ukázky řemesel, tržiště.

Na webových stránkách zámku jsem se dočetla, že se dá u vás i přespat.

Ano. Možnost je stanování v zámecké zahradě, jde o malou loučku. Po dohodě lze využít sprchu a toaletu na zámku. Na oplátku nocující buď něco zaplatí, nebo třeba vynese deset kýblů bordelu ze sklepa či jinak vypomůže.