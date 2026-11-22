Až do 28. února 2027 budou na zámku čekat na příchozí originální kostýmy, zrekonstruované filmové scény, interaktivní stanoviště a vybrané rekvizity ze slavné česko-německé pohádky.
Právě na Moritzburgu se totiž část scén pohádky z roku 1973 natáčela. Režisér Václav Vorlíček si Moritzburg vybral vedle vodního hradu Švihov, lesů kolem Klatov, studií na Barrandově a v německém Babelsbergu. Scénář podle předlohy Boženy Němcové napsal František Pavlíček, ovšem jako autorka je uvedena v titulcích Bohumila Zelenková, která kryla pravého scenáristu, jemuž bolševici zrovna nedovolili pracovat u filmu. Hudbu složil Karel Svoboda, hlavní píseň „Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?“ nazpíval Karel Gott.
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Na zámku nedaleko Drážďan se pro výstavu proměnil hlavní sál. Barokní jídelna se sbírkou paroží byla vyklizena, aby se uvolnilo místo pro taneční parket o rozměrech 5 krát 8 metrů. A návštěvníci se nemusí jen dívat, sálem bude znít hudba z filmu a každý si může zatančit v tom, v čem přišel, anebo si může půjčit kostým či jeho část.
„Motta ‚Pojďme na ples!‘ se držíme i v této sezoně. V té minulé se to setkalo s velmi pozitivním ohlasem našich hostů. Bylo často dojemné sledovat, jak moc se naši hosté bavili oblékáním a tancem,“ uvádí ředitelka zámku Dominique Flieglerová.
Výstavu tu loni navštívilo 145 tisíc lidí.
Návštěvníci si samozřejmě nemohou obléknout původní kostýmy připravené v roce 1973 pro Popelku Libuši Šafránkovou a prince Pavla Trávníčka a další herce. Původní šaty z filmu jsou jen vystaveny. K dispozici pro příchozí jsou repliky.
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„V této sezoně je vystaveno 23 originálních kostýmů a rekvizit z filmových studií v Postupimi a Praze. Patří mezi ně všechny Popelčiny kostýmy, její každodenní šaty, lovecký kostým, růžové plesové šaty s botami a pláštěnkou a její svatební šaty,“ uvádí Flieglerová.
A letošní vánoční sezona má ještě jednu kostýmní zajímavost. Zaměstnanci zámku se vsadili s ředitelkou, že 6. února 2027 se ve 14 hodin shromáždí na zámecké terase minimálně 150 lidí oblečených jako Popelka. Pokud jich bude 150 nebo více a ředitelka zámku tedy sázku prohraje, stráví jeden den jako zahradnice v zámeckém parku. Naopak, pokud Popelky nepřijdou a prohrají zaměstnanci, musí mimo pracovní dobu natřít 10 laviček u zámku.
V „den sčítání Popelek“ budou mít lidé v kostýmech vstup a občerstvení na místě zdarma.
Letošní výstava o Popelce je už patnáctá. Začalo to expozicí Tři přání pro Popelku v roce 2009. Už po sedmi týdnech výstavu navštívilo 50 tisíc návštěvníků a akce byla prodloužena. Původně koncipovaná jednorázová výstava se na Moritzburgu stala základem pro tradici. V průběhu let se rozrostla z původních 450 na dva tisíce metrů čtverečních, a nyní se už rozkládá po celém barokním zámku.
Každá sezona přiláká více než 100 tisíc návštěvníků. Miliontý návštěvník byl přivítán v roce 2018 a 1,5miliontý v roce 2025. S novými kostýmy a exponáty a speciálními výstavami je každá sezona trochu jiná. I návštěvníci, kteří se vracejí každý rok, objevují něco nového.
„Nadšení pro výstavu nás stále překvapuje. I v její 15. sezoně jsme dostávali dotazy na předprodej vstupenek již v létě. Doufáme, že to tak bude pokračovat i po mnoho dalších let a že výstavou budeme moci lidem vždy přinášet radost. Zvláštní momenty a vrcholy z patnácti výstav byly začleněny do prohlídky formou fotoretrospektivy. Návštěvníci si mohou zavzpomínat v kočárovně,“ uvádí Christian Striefler, generální ředitel Státních zámků, hradů a zahrad Saska, pod něž Moritzburg spadá.
Vstupenky v ceně 12 eur, zlevněné za 10 eur a dětské za 4,5 eura jsou letos k dispozici výhradně online. Výstava je otevřena denně od 9:30 do 17:30. O adventních víkendech a mezi Vánocemi a Novým rokem o hodinu déle.