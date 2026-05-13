„Dražba nebyla úspěšná,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Kupec zámku se nenašel ani přes výrazné snížení ceny. Před rokem chtěl kraj 99 milionů korun, v závěru loňského roku byla cena 65 milionů, teď byla minimální cena 29,9 milionu korun. To je dokonce méně, než určil znalecký posudek, který hodnotu památky vyčíslil na 33 milionů.
Podmínkou k účasti v dražbě bylo složení jistiny téměř tři miliony korun.
Barokní zámek stojí na místě hradu ze 14. století na skále nad obcí a rybníčkem. Jako majitelé se v něm střídaly více či méně významné rody a šlechticové. Posledním vlastníkem zámku před druhou světovou válkou byl Johann Ledebur-Wicheln. V roce 1945 jeho rodina o milešovské panství přišla.
Sídlo následně sloužilo jako škola, rekreační středisko i léčebna. Naposledy zde do roku 2023 fungoval domov pro seniory. Ústecký kraj však provoz ukončil, protože historické prostory nevyhovovaly moderním standardům sociální péče. Od té doby zeje památka prázdnotou.
Dá se předpokládat, že v prodeji bude kraj pokračovat, protože pro objekt nemá jiné využití a je veden jako nepotřebný majetek. Jestli bude cena stejná, či klesne, není v tuto chvíli jasné.
Neúspěchem skončila dražba i dalších objektů z majetku Ústeckého kraje. Šlo třeba o bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách, patrový dům v Podmoklech, pozemky v Komořanech na Mostecku, řadový obytný dům v Trmicích nebo bývalé školní dílny v Duchcově.