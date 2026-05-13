Zase nic. Kraj snížil cenu o desítky milionů, jeho zámek ale dál nikdo nechce

  15:07
Zámek Milešov na Litoměřicku nadále zůstává v majetku Ústeckého kraje. Ani napočtvrté se nenašel zájemce, který by památku koupil. Stejně tak dopadly i další krajské objekty, například hraniční přechod.

„Dražba nebyla úspěšná,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Kupec zámku se nenašel ani přes výrazné snížení ceny. Před rokem chtěl kraj 99 milionů korun, v závěru loňského roku byla cena 65 milionů, teď byla minimální cena 29,9 milionu korun. To je dokonce méně, než určil znalecký posudek, který hodnotu památky vyčíslil na 33 milionů.

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a později na barokní zámek. Vystřídal několik majitelů. Tím nejvýznamnějším byl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Sloužil v císařských službách. V roce 1683 získal hodnost maršála za jeho významný podíl na obraně Vídně obležené Turky.
Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.
Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou. Návštěvník se ocitne ve velkorysé sloupové hale s krbem, nad kterým je umístěn erb.
Ve starší části zámku jsou sklepy vytesány přímo do skály.
Podmínkou k účasti v dražbě bylo složení jistiny téměř tři miliony korun.

Barokní zámek stojí na místě hradu ze 14. století na skále nad obcí a rybníčkem. Jako majitelé se v něm střídaly více či méně významné rody a šlechticové. Posledním vlastníkem zámku před druhou světovou válkou byl Johann Ledebur-Wicheln. V roce 1945 jeho rodina o milešovské panství přišla.

Sídlo následně sloužilo jako škola, rekreační středisko i léčebna. Naposledy zde do roku 2023 fungoval domov pro seniory. Ústecký kraj však provoz ukončil, protože historické prostory nevyhovovaly moderním standardům sociální péče. Od té doby zeje památka prázdnotou.

Dá se předpokládat, že v prodeji bude kraj pokračovat, protože pro objekt nemá jiné využití a je veden jako nepotřebný majetek. Jestli bude cena stejná, či klesne, není v tuto chvíli jasné.

Neúspěchem skončila dražba i dalších objektů z majetku Ústeckého kraje. Šlo třeba o bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách, patrový dům v Podmoklech, pozemky v Komořanech na Mostecku, řadový obytný dům v Trmicích nebo bývalé školní dílny v Duchcově.

Začalo to bolestmi břicha. Adinka podlehla vzácné rakovině, lidé ji podpořili miliony

Adinka podlehla vzácné rakovině tlustého střeva.

Šestnáctiletá Adinka z Mostecka, které její nejbližší přezdívali Žížalka, zemřela na rakovinu tlustého střeva. U dětí se jedná o extrémně vzácný typ rakoviny. Právě proto ze začátku rodiče ani lékaři...

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

„Jak vznikl požár? Máme indicie." Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

Jezeří nebude tuctovka. Zámek nad lomem má nového kastelána s velkými plány

Kastelán zámku Jezeří Miroslav Přibyl (květen 2026)

Zámek Jezeří na Mostecku, známý svou dramatickou polohou na hraně obřího hnědouhelného lomu ČSA, má nového kastelána. Stal se jím Miroslav Přibyl, který zde působil už dřív například jako průvodce....

Už se neusměje. Z krutého týrání miminka viní jeho matku, lékař nic nezaznamenal

Premium
Matka (s kapucí na hlavě) obžalovaná z brutálního týrání svého miminka v...

Mimořádně surový případ údajného týrání dítěte řeší Krajský soud v Ústí nad Labem. Osmadvacetiletá matka podle obžaloby dlouhodobě brutálně ubližovala své několikaměsíční dceři, která se kvůli tomu...

13. května 2026  13:15

Potřinácté v řadě finále? Unikátní série Mostu v ohrožení: Cítíme odpovědnost

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Unikátní série visí na vlásku. Házenkářky Mostu od roku 2013 nechyběly ve finále české části interligy, teď si účast musí vybojovat v zápase o všechno se Slavií. Stav semifinále je 1:1, rozhodne se...

13. května 2026  10:40

Znovu konec v Game 7. Houser: Propásli jsme šanci, ale i tak dobrá sezona

Jaden Edwards z Děčína nastupuje k zápasu.

Sedmé zápasy = zkáza Válečníků. Potřetí za sebou došla série s basketbalisty Děčína v ligovém play off do bitvy o všechno a potřetí jim po ní končí sezona. Stejně jako loni je vyřadilo Brno, ale...

13. května 2026  9:49

Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví

Z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově zbyla jen hromada...

Hromada ohořelých trosek zbyla z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Oblíbený podnik, který patří městu, zachvátily plameny jen dva dny poté, co v rekreačním areálu zahájili...

13. května 2026  7:07

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

Medvědice Míša se dožila 31 let.

Smutná zpráva přišla v úterý z chomutovského zooparku. Zdejší chovatelé se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou, medvědicí hnědou Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým...

12. května 2026  18:18

Slovan může do druhé ligy, šéfem i koučem je Čaloun: Bude kvapík sehnat peníze

Trenér a jednatel Jan Čaloun při besedě s fanoušky Slovanu Ústí nad Labem.

Svitla naděje, že ústecký hokej se nebude nedůstojně trápit v krajské lize. Výkonný výbor hokejového svazu v úterý nabídl Slovanu a konkrétně jeho šéfovi Janu Čalounovi místo ve druhé lize, neboť...

12. května 2026  16:56

Škody po požáru v Českém Švýcarsku podle správy parku nepřesáhnou 20 milionů korun

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Správa národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po nedávném požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, budou dohromady 15 až 20...

12. května 2026  16:39

To dělá každý táta, bagatelizoval otčím u soudu surové bití chlapce. Vinu necítí

Otčím dnes čtyřletého chlapce je obžalován ze zločinu týrání svěřené osoby ve...

Necítím se být vinen, prohlásil v úterý před lounským okresním soudem Zdeněk M., který spolu se svou bývalou partnerkou Kristýnou H. čelí obžalobě z brutálního týrání dnes čtyřletého chlapce. Za...

12. května 2026  15:14

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

