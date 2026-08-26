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Vyjde to na popáté? Kraj se opět pokusí zbavit zámku ve Středohoří, cena zůstává

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  11:22
Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a později na barokní zámek. Vystřídal několik majitelů. Tím nejvýznamnějším byl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Sloužil v císařských službách. V roce 1683 získal hodnost maršála za jeho významný podíl na obraně Vídně obležené Turky. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.
Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou...
Ve starší části zámku jsou sklepy vytesány přímo do skály.
Milešov se tyčí na skále pod Milešovkou. Obklopuje ho dramatická kopcovitá...
47 fotografií
Zámek Milešov v Českém středohoří míří znovu do dražby. Ústecký kraj, který je vlastníkem památky, za něj požaduje téměř 30 milionů korun. Jde o stejnou sumu, za kterou ji nabízel i při předchozí dražbě letos květnu. I přes tehdy výrazně sníženou cenu o zámek nikdo neprojevil zájem.

Informaci o dražbě kraj zveřejnil na svých webových stránkách. Kupní cena je 29,9 milionů korun. Veřejná dražba se uskuteční 27. října.

Případní zájemci o koupi areálu, jehož součástí je několik staveb a pozemky, musí složit dražební jistotu ve výši téměř tří milionů korun. Podle znaleckého ocenění má zámek hodnotu 33 milionů. Případný kupec však musí počítat s tím, že celková rekonstrukce objektu si vyžádá další masivní investice.

Zámek se pokusí kraj prodat v dražbě už popáté. První nabídka prodeje proběhla v roce 2024. Tehdy byl k mání za 99 milionů korun. Následovaly další neúspěšné snahy o prodej a došlo i na slevu. Letos na jaře kraj cenu výrazně snížil na částku 29,9 milionů. Ani tehdy se žádný potenciální kupec dražby nezúčastnil. Mluvčí kraje Magdalena Fraňkové tehdy řekla, že další pokus o prodej bude následovat, protože s kraj nemá pro zámek využití.

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zámek stojící na strmém skalním ostrohu v minulosti sloužil i jako škola, rekreační středisko či léčebna. Naposledy tam do roku 2023 fungoval domov pro seniory. Ústecký kraj však provoz ukončil, protože historické prostory nevyhovovaly moderním standardům sociální péče. Od té doby zeje památka prázdnotou.

Barokní zámek stojí na místě hradu ze 14. století na skále nad obcí a rybníčkem. Jako majitelé se v něm střídali více či méně významné rody a šlechticové. Posledním vlastníkem zámku před druhou světovou válkou byl Johann Ledebur-Wicheln. V roce 1945 jeho rodina o milešovské panství přišla.

10. října 2024
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