Zámek chřadl, zdůvodnili konec kastelánky. Nápady házeli do šuplíků, říká ona

Odvolání přišlo po hloubkové kontrole hospodaření a stavu všech zámeckých objektů, která proběhla na začátku letošního roku. „Zámek se nacházel v neuspokojivém stavu,“ uvedl k výsledkům kontroly tiskový mluvčí NPÚ Tomáš Pospíšil s tím, že k odvolání kastelánky vedla řada důvodů.

„Zámecký areál se v dlouhodobém horizontu nezlepšoval. Určité znaky zanedbanosti byly viditelné i pro návštěvníky při vstupu do areálu. Výhrady směřovaly i k interiérovým expozicím,“ dodal Pospíšil.

Krok nadřízených Michaelu Hofmanovou, která na zámku v Krásném Dvoře působila od září 2007, překvapil. „Zaskočilo mě to. Zjištění, která interní audit konstatoval, nebyla dle mého názoru takového rázu, že by měla vést k okamžitému odvolání vedoucího správy objektu uprostřed sezony,“ řekla.

Barokní zámek Krásný Dvůr byl postaven za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách.

„Stejně jsem nakonec po dohodě na objektu ještě zůstala, aby byl zajištěn letní návštěvnický provoz a plynulé předání správy objektu následovníkům. Nicméně už delší dobu jsem o vlastním odchodu stejně přemýšlela,“ dodala Hofmanová.

Bývalá kastelánka prý necítila ze strany nadřízených podporu. „Projekty obnovy zámku a parku, na kterých jsem léta pracovala, byly odsouvány do šuplíků. Přesto jsem se snažila v rámci možností rozvíjet zámecký areál mnoha směry. Ať už to byly kulturní akce pro veřejnost – Jablečný den, Pohádkové Velikonoce, Strašidelná cesta parkem, nebo administrace projektu obnovy drobných staveb v zámeckém parku, jehož realizace byla úspěšně dokončena letos v červnu. Zapojovala jsem se i do mezinárodních forem spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří se saským zámkem Wolkenstein, dlouhé roky do zámeckého areálu také přijížděli dobrovolníci z britské organizace The Friends of Czech Heritage,“ vyzdvihla.

Rozkol kvůli chovu koní

Obě strany se také před časem názorově rozešly v představě, zda se mají na zámku chovat koně. Od roku 2015 jsou na zámku Karin a Cipísek. Mimo jiné tahají bryčku s návštěvníky po rozlehlém zámeckém parku. Návštěvníci se na nich mohou projet v sedle, spojeni jsou také s příměstskými tábory pro děti a jezdeckým kroužkem. Péči o ně zajišťuje správa zámku prostřednictvím svých zaměstnanců.

NPÚ však už nechce jejich chov financovat. Problémem je také stáří koní a s tím související nároky na péči. Letos v březnu ústav rozhodl, že koně budou na zámku do konce letošní turistické sezony. Pak mají přejít do soukromých chovů.

„S tímto rozhodnutím, o kterém nebylo možné diskutovat, jsem se nedokázala smířit a usilovala jsem o to, aby tady koně mohli zůstat. Hledala jsem cestu, jak aktivity s koňmi v areálu zámku zachovat, protože si myslím, že spojení rozlehlého zámeckého parku a koní je přínosné jak pro prezentaci parku, tak pro veřejnost,“ vysvětlila Hofmanová s tím, že rozhodnutí vedení NPÚ se jí nepodařilo změnit.

9. června 2020

Na její místo nyní nastupuje Kateřina Suchanová, která uspěla ve výběrovém řízení. Dosud působila jako zástupkyně kastelánky zámku Ploskovice.

Z funkce byla Hofmanová odvolána již ke konci června, ale stále zůstává jako řadový zaměstnanec NPÚ. Hlavní pracovní poměr jí končí za měsíc. S nadřízenými se také dohodla, že zajistí organizaci 12. ročníku oblíbeného Jablečného dne, který se letos uskuteční v sobotu 7. října.

Co pak bude Hofmanová dál dělat, zatím neví. „Z NPÚ odcházím, ale ráda bych zůstala v regionu a v oboru kultury a prezentace kulturního dědictví,“ dodala.