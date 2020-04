Zámek Jezeří se dostal na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy

Program Sedm nejohroženějších památek v Evropě má za cíl upozornit na tyto památky veřejnost i soukromé subjekty, usilovat o jejich záchranu a zajistit těmto památkám udržitelnou budoucnost.

„Co to pro nás prakticky znamená, ještě nevím. Měla by to být nějaká větší pozornost a odborná pomoc, ale konkrétně ještě nevíme. Finance nám to prý však nepřinese,“ řekla pro portál iDNES.cz kastelánka zámku Jezeří Hana Krejčová.

„Rozsáhlá těžba uhlí na Mostecku zdevastovala krajinu i samotný zámek, když jsme objekt v polovině 90. let přebírali do správy, nacházel se v havarijním stavu,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková. Dnes má zámek nové střechy, krovy, komíny a stropy.

„Nyní právě opravujeme divadelní sál, na stavbě samozřejmě platí všechna současná opatření,“ upozornila Krejčová.

Zámek byl zařazen do Národního investičního plánu. Program ohrožených památek však podle NPÚ pomáhá oslovovat i další investory, díky nimž by plánovaná obnova mohla být urychlena.

Nominace na seznam ohrožených památek předložily subjekty občanské společnosti a orgány veřejné správy. Nominaci zámku Jezeří předložila Asociace majitelů hradů a zámků za podpory správce objektu NPÚ.

Sedm těch nejohroženějších vybralo představenstvo sdružení Europa Nostra.

Na seznamu je i teroristy poškozená vládní budova v Oslu

Na seznam se dostala například vládní budova v Oslu, kterou poškodili teroristé při útoku v roce 2011 a byla určena k demolici, pevnost v Bělehradu, kterou ohrožuje projekt výstavby lanovky, nebo toskánský hrad Sammezzano v Itálii s honosnou výzdobou z 19. století.

Kromě nich na seznamu je ještě Národní albánské divadlo v Tiraně, tepelná elektrárna Szombierki v polské Bytomi a Plečnikův stadion ve slovinské Lublani.

V minulosti se díky umístění na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy podařilo zachránit například synagogu v Subotici v Srbsku. Synagoga, postavená v roce 1902, patří mezi významné stavby postavené v secesním stylu s prvky uherského lidového umění.

Europa Nostra je organizací zapojenou do ochrany a propagace evropského kulturního a přírodního dědictví. Panevropské sdružení nevládních organizací, podporované širokou sítí veřejných skupin, soukromých společností a jednotlivců, zahrnuje více než 40 zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963.