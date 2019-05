Ředitelku děčínského zámku odvolali, chtějí raději manažera a ekonoma

„V rámci hodnocení ředitelů městských organizací, které proběhlo v dubnu, jsem se dozvěděla, že se uvažuje o vyhlášení výběrového řízení na mou pozici,“ uvedla Iveta Krupičková.

„Nevěděla jsem proč, ale dlouho se nic nedělo. Tak jsem si domluvila schůzku s panem primátorem (Jaroslavem Hroudou z hnutí ANO), která proběhla teď v pondělí, a tam jsem se dozvěděla o svém odvolání,“ dodala Krupičková.

Rada zároveň s odvoláním, které nabude platnosti poslední červnový den, rovnou vypsala na pozici šéfa zámku výběrové řízení. Termín na podání přihlášek byl stanoven do středy 29. května.

To se nelíbí opozičním zastupitelům z Volby pro Děčín, kteří chtějí na nadcházejícím zasedání 30. května celou záležitost prodiskutovat s vedením města.

„My nejsme proti výběrovým řízením na pozice v příspěvkových organizacích, ale mělo by to mít reálné základy, a pokud k tomu dojde, měl by tam být prostor pro uchazeče,“ uvedl za Volbu Aleš Černohous.

„Teď je tam strašně krátká doba na podání přihlášek a zavdává to prostor pro spekulace, zda už není někdo vybrán předem, a někomu to tedy není ušito na míru. Chceme vyzvat vedení města, aby toto výběrové řízení zrušilo a abychom se o tom nejdříve všichni poradili,“ doplnil Černohous.

Sama Krupičková se do výběrového řízení hodlá přihlásit a o pozici se znovu ucházet. „Nevím, zda mám šanci uspět, ale koncepci dalšího rozvoje zámku mám v hlavě, takže mi připadá škoda, kdybych to nezkusila,“ řekla.

Vedení města chce na zámku manažera-ekonoma

Podle slov děčínského primátora Jaroslava Hroudy odvedla současná ředitelka na zámku dobrou práci, ale mezi vedením města a jí nepanuje shoda ohledně dalšího směřování památky.

„Za paní Krupičkovou je vidět spousta dobře odvedené práce, které si velice vážím, nicméně současné vedení města má zcela jinou představu o řízení této organizace. Zámek je obrovská stavba, která spotřebovává velké množství energie, potřebuje rezervační systémy a další,“ vysvětlil Hrouda.

„Takže potřebujeme manažera-ekonoma, někoho, kdo má tah na branku a dokáže zámek propojit s komerčním světem. Současná paní ředitelka je dobrá v tom vytvářet umění, historii, volnočasové aktivity. Proto bych byl rád, kdyby zůstala v zámeckém týmu a mohla by to dělat dál,“ dodal primátor Hrouda.

Iveta Krupičková byla historicky první ředitelkou zámku

Do funkce Krupičková nastoupila v roce 2008, stala se tak historicky první ředitelkou zámku, protože až do té chvíle objekt spravovalo město.

Za jejího působení prošla památka řadou oprav, vrátilo se torzo rozsáhlé bibliotéky rodů Thunů, dřívějších majitelů děčínského panství, celkově se změnily expozice a podařilo se získat jako zápůjčky mnoho předmětů z původního vybavení objektu, jež jsou v majetku Národního památkového ústavu či Národní galerie.

„Když jsem nastoupila, byla opravena jen část zámku, za dobu mého působení se doopravila druhá část. Sháněli jsme projekty, navázali přeshraniční spolupráci, díky čemuž se nám dařilo financovat restaurování zapůjčených předmětů,“ přiblížila Krupičková.

„Šlo o velké částky a jsem přesvědčena, že i díky tomu k nám byly všechny instituce tak vstřícné a předměty, které ležely dlouhá léta v depozitářích, poskytly. Od doby, kdy jsem tu začala pracovat, se podařilo zvednout návštěvnost na trojnásobek, už dva roky za sebou jsme překročili 60 tisíc lidí ročně,“ dodala ředitelka.