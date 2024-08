Zámek Červený Hrádek mění fasádu, barvu pomohla určit sondáž do omítek

„Čelní stranu zámku obežene lešení koncem srpna a i zde se začne dělat nová fasáda. Vše by mělo být hotové do poloviny října, kdy už bude mít Červený Hrádek zcela nový kabát,“ popsal Vladimír Vacula, mluvčí Jirkova, který má zámek ve své péči.

Během probíhající rekonstrukce dochází k odstranění starých nátěrů, obnově omítek, výměně okapů, hromosvodů, novému nátěru a drobným restaurátorským pracím.

„Nová fasáda je přibližně stejná, tedy do okrova. O barvě nerozhodovalo město, ale výhradně památkáři. Snahou bylo přiblížit barvu původnímu odstínu, který zde byl v minulosti, a to odhalila sondáž do omítek,“ dodal Vacula.

Stavební práce začaly letos v březnu a probíhají za plného provozu zámku. Nejsou tedy narušeny prohlídky ani kulturní akce.

Náklady jsou vyčísleny téměř na 23 milionů korun a jsou celé hrazeny z rozpočtu Jirkova. Jde o jednu z největších městských investičních akcí tohoto roku.