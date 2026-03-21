Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Autor:
  8:49
Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála 36 milionů korun. Firma tím chce ušetřit.

„Budovu jsme využívali v rámci naší skupiny jako výzkumně-vývojové pracoviště. V souvislosti s úspornými opatřeními jsme se rozhodli soustředit většinu našich výzkumných a vývojových aktivit do našeho výrobního areálu v Záluží u Litvínova,“ uvedla Tereza Stříbrná z tiskového oddělení firmy Orlen.

Ve 30. letech byla budova přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře a byly sem soustředěny výzkumné kapacity Spolku.
Aukce bude elektronická a proběhne 15. dubna. „Do výběrového řízení se mohou dle standardních interních pravidel naší skupiny zapojit zájemci, kteří složí jistinu a zároveň budou prověřeni úsekem kontroly a bezpečnosti naší skupiny,“ dodala Stříbrná.

Otázku, jaké bude mít firma s budovou plány v případě, že se ji nepodaří prodat, nechala Stříbrná bez odpovědi.

Honosný novogotický palác vznikl podle návrhu renomovaného německého architekta Roberta Langse, v letech 1895 až 1930 sloužil jako správní sídlo Spolchemie. Ve 30. letech minulého století byla budova přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře.

Historie stavby

  • Postavena byla v letech 1893 až 1895 jako správní budova Rakouského spolku pro chemickou a metalurgickou výrobu, později Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
  • Autorem plánů novogotické stavby byl podnikový stavitel Robert Langs.
  • V roce 1931 přestala administrativní budova Spolku plnit svůj účel. Ve 30. letech byla přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře a byly sem soustředěny výzkumné kapacity Spolku.
  • Poté, co bylo pohraničí obsazeno německou armádou, byl Spolek prodán. Nový vlastník, I. G. Farbenindustrie a Chemische Werke von Heyden, výzkum v nových laboratořích zastavil a větší část budovy v letech 1938–1945 pronajal ředitelství říšské pošty.
  • V roce 1952 budovu převzal nově vytvořený Výzkumný ústav anorganické chemie.
  • Dnes patří honosná stavba skupině Orlen Unipetrol. V roce 2017 byla budova prohlášena kulturní památkou.

V letech 1938 až 1945, kdy byl výzkum pozastaven, si objekt pronajalo ředitelství říšské pošty. Po válce se sem opět laboratorní výzkum vrátil. V roce 2017 se honosná stavba stala kulturní památkou.

„Na konci 19. století to byl jednotící sloh veškeré podnikové výstavby. Ve správní budově však dosáhl nejhonosnější formy. Vstupní parter z věží působí dojmem šlechtického zámku. Zdobí ho kamenné schodiště s velkými nástěnnými malbami zobrazujícími přední osobnosti firmy stylizovanými do historických kostýmů. Oslnivý je také zasedací sál s výmalbou průvodu řemeslných cechů spojených s výrobou v chemičce,“ přiblížil ústecký historik a publicista Martin Krsek.

Krsek doufá, že se jedna z nejcennějších staveb krajského města dočká s novým majitelem citlivé rekonstrukce.

„Slušelo by mu zahladit necitlivé vestavby světlíků ve střeše, které se odehrály, ještě než byl prohlášený památkou. K využití se nabízí jako kancelářská budova. Ideálně by ji mohl využít stát a přestěhovat do Ústí z Prahy nějakou statní organizaci. Umím si představit i využití třeba pro transformační centrum nebo nějakou muzejní expozici. Navíc se stavbou plánovaného nádraží vysokorychlostní dráhy se poloha objektu dostane do velmi lukrativní zóny města,“ nabídl možnosti využití historik.

Podle Krska je smutný ústecký trend, že zrovna pro reprezentativní správní budovy coby nejhonosnější symboly zdejší prosperity se neumí v současných podmínkách najít kvalitní využití.

„Týká se to i správní budovy Schichtových závodů, jednu dobu dokonce visel otazník i nad budoucností mrakodrapu, tedy nové správní budovy Spolchemie. Doufám, že neogotická památka nezůstane dlouho prázdná a nepostihne ji osud Schichtovy správní budovy na Střekově, která už přes deset let čeká na nové využití a chátrá,“ poznamenal Krsek.

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Architektonický skvost se její vlastník nepokouší prodat poprvé. Na sklonku roku 2011 ho nabízela skupina Unipetrol, v níž koupil v roce 2004 majoritní podíl koncern Orlen, za 22 milionů korun. Nesplňovala prý totiž technické požadavky. Seriózního zájemce se však nepodařilo najít ani poté, co cena zámečku klesla na 18 milionů a jeden čas dokonce na pouhou jednu korunu.

Po dvou letech nakonec Unipetrol od prodeje ustoupil a o něco později – v letech 2016 až 2021 – došlo na opravu budovy. Zahrnovala výměnu oken nebo obnovu omítky, střechy, topení a vnitřního vybavení laboratoří a probíhala tak, aby neporušila historický ráz.

„Celkové náklady na rekonstrukci objektu dosáhly za posledních pět let výše 20 milionů korun,“ popsal před několika lety mluvčí Pavel Kaidl, mluvčí společnosti Orlen Unipetrol, s tím, že na rekonstrukci střechy přispělo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací v celkové výši 3,4 milionu korun.

