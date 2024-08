Kde se vzaly pumy? Chemičku za války bombardovali Britové i Američané

Rafinerie od roku 1942 v Záluží u Mostu vyráběla syntetický benzín z hnědého uhlí, patřila mezi klíčové podniky za všech dalších režimů. Příkaz k rozvíjení výroby syntetického benzinu vydal přímo Hitler roku 1936 a postupně na území podrobeném německému vlivu vzniklo do roku 1943 celkem 23 závodů na výrobu syntetického benzínu.

Chemička pod Krušnými horami byla trnem v oku spojencům. Proto také výrobu v chemičce chtěli opakovaně zastavit. První nálet provedli spojenečtí piloti bombardérů 12. května 1944. Celkem 814 strojů B-17 americké 8. letecké armády mělo za úkol ničit průmysl na obou stranách Krušných hor.

Přímo na rafinerii benzinu v Záluží směřovala jen zhruba čtvrtina letadel. Mimochodem německé flaky a němečtí stíhači, kteří proti „bésedmnáctkám“ vyrazili, jich sestřelili celkem 41. Americké pumy rafinerii v květnu 1944 zničily zhruba z poloviny a obnovit výrobu trvalo několik týdnů.

Nálet, který přišel krátce po druhé hodině odpoledne, si navíc vyžádal mnoho lidských životů. Dobové zprávy uváděly 586 nebo 590 mrtvých, mezi kterými byli nejen Němci a Češi, ale také váleční zajatci z Francie, Itálie a SSSR.

Velká část obětí doplatila na to, že lidé v Záluží (tehdy Maltheuern bei Brüx) nálet vůbec nečekali. Letadla nad sebou, tedy nad chemičkou a tábory, kde žili, vídali často. To ale stroje létaly k jiným cílům na území protektorátu. A všechny poplachy, kterých podle vzpomínek pamětníků do té doby bylo 70, se ukázaly plané.

V květnu 1944 se ani lidé nemohli zachránit útěkem, protože brány areálu zůstaly zavřené. V místě nebylo ani dost krytů.

Americké bombardéry toho dne na rafinerii svrhly přibližně 2 100 pum, ale netrefovaly se přesně, a tak bomby ničily i okolní sídla. Nálet z května 1944, který byl součástí širší spojenecké kampaně známé jako Bitva o palivo, byl přitom jen prvním z dlouhé řady útoků, kterým rafinerie v Záluží ke konci války čelila.

A přestože kvůli svému významu Sudetenländische Treibstoffwerke AG disponovala silnou protileteckou obranou, včetně těžkého flaku, balonových překážek či vyvíječů umělé mlhy, podařilo se ji několikrát těžce poškodit. Němcům se ale vždy podařilo výrobu benzinu znovu obnovit.

Změna přišla 16. ledna 1945, kdy si podnik v Záluží vzali na mušku Britové. Precizní útok letců Královského letectva (RAF) rafinerii zasadil tvrdý úder, z něhož už se továrna do konce války nevzpamatovala.

Poslední, v pořadí sedmnácté bombardování, továrnu zasáhlo v noci z 5. na 6. března 1945. Při akci britských bombardérů, které si nejspíše ve tmě spletly Záluží s německým Chemnitzem, tehdy zemřelo více než 40 lidí. Poničený provoz byl po osvobození obnoven. Dodnes se v něm ale nacházejí nevybuchlé letecké pumy – daň za osvobození.