V Žalhosticích vyrůstá nový železniční násep. Vlaky tudy pojedou dřív

„Práce běží podle harmonogramu, úplně hotovo má být do 30. září s tím, že vlaky by se na trať měly vrátit 15. září,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Zprávu o dřívějším zprovoznění trati cestující vítají s povděkem, už déle než čtvrt roku totiž při cestě z Litoměřic do Lovosic musí přesedat na náhradní autobusovou dopravu. Také musí vyjíždět dříve a vracet se později, protože kvůli výluce jezdí spoje podle náhradního jízdního řádu. „Už aby se to konečně rozjelo! Denně tu jezdíme do práce a toho věčného přesedání už máme po krk. V červnu po sesuvu napřed řekli, že to spraví do týdne. Pak sdělili, že do začátku prázdnin, a nakonec napsali, že vlaky budou jezdit až od října,“ vadí paní Alici, která vlak z Litoměřic do Lovosic používá k cestě do práce.

Časovou náročnost náhradní autobusové dopravy ještě protáhly opravy vodovodu a kanalizace, které uzavřely průjezd z centra Litoměřic na Most generála Chábery. „Teď v létě jsme se tu v některých spojích smažili jako kuřata. Napřed to strašně dlouho stojí v Lovosicích u nádraží a pak se v Litoměřicích popojíždí v kolonách. Kdybych byl mladší, snad bych raději chodil pěšky,“ štve seniora Karla.

Lidem se také nelíbilo, že práce na novém náspu se v červnu na několik týdnů zastavily. V červnu nechala Správa železnic odbagrovat starý násep a dále se na staveništi zastavil čas. Podle Friebové byla důvodem zdržení doba nutná k vypsání výběrového řízení. Práce na novém náspu se tak rozeběhly až počátkem srpna.

„Aktuálně probíhají práce na nových konstrukčních vrstvách náspu a hotovo je už asi sedmdesát procent. Stavbaři také založili nové přechodové oblasti. Musí se ještě dobudovat zbytek náspu a další přechodové oblasti, instalovat koleje a obnovit zabezpečovací zařízení,“ popsala Eberl Friebová současný stav prací, jejichž cena dosahuje téměř 24 milionů korun.

K sesuvu náspu v Žalhosticích došlo v neděli 2. června kvůli vydatným dešťům a bouřkám. Tuny štěrku a zeminy se daly do pohybu jen pár desítek metrů od místa, kde jednokolejná trať z Lovosic do České Lípy přemosťuje frekventované koleje bývalé Rakouské severozápadní dráhy mezi Ústím na Labem a Lysou nad Labem.

Rekonstruovaný násep se nachází mezi přemostěním severozápadní dráhy a mostem nad silnicí do Píšťan. Protože však trať i dále směrem k Labi pokračuje po vysokém náspu, bude potřeba zjistit, zda i na tomto úseku nehrozí nebezpečí nenadálého sesuvu. „V současné době se uzavírá smlouva na průzkumné práce úseku mezi mostem přes Labe a sanovanou částí. Samotný průzkum by měl probíhat do příštího roku,“ dala Friebová.