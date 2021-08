Řešme špatnou sociální situaci, nabádá Ústecký kraj. Chce dva zákony

Oba zákony by měly začít řešit problémy nejen ve vyloučených lokalitách na severu Čech, ale i v Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

První normou má být už starší zákon, který leží dva roky v šuplíku ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon o příspěvku na bydlení, který připravili tři hejtmani, starostové 30 obcí, neziskové organizace, ombudsman i téměř všechna ministerstva.



Princip zákona je takový, že dávky na bydlení, které napomáhají takzvané vnitřní migraci, kdy sociálně slabí přecházejí po třech čtyřech měsících z bytu do bytu a z obce do obce, by byly podmíněny dobrou spoluprací se sociálním odborem radnice, aktivním hledáním práce a povinnou školní docházkou potomků. Sociálně slabí by si už neměli jen chodit na úřad pro razítka.

„V zákoně je také konečně specifikováno, jaká kritéria by měl mít byt pro sociálně slabé z pohledu hygieniků. Už by se nemohlo stát, že by lidé žili v pronajaté garáži za nájem 13 tisíc korun, jak je to dnes,“ doplňuje náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Výši nájmu určí obec

Obce by také mohly na rok stanovit nájem, který je v dané oblasti obvyklý, o což starostové usilovali řadu let.

„Obec může, v případě, že má v nějaké části města problém se sociálně slabými, po dohodě s úřadem práce na rok stanovit výši dávky na bydlení, jaká je potřebná. Jestliže vláda určí, že 13 tisíc korun jsou maximální náklady na byt 3+1 ve městě do 50 tisíc obyvatel, tak skutečný náklad v určité lokalitě může být 5 až 6 tisíc korun. Obec doloží, jaká v jeho městě je situace, a tu výši na rok určí. Tím pádem končí nepřiměřený zisk obchodníků s chudobou,“ přiblížil Kulhánek.

To by podle něj současně mělo zbrzdit migraci sociálně slabých, protože nájemci bytů by přestali vydělávat na zanedbaných bytech obrovské peníze, přestali by byty pronajímat lidem v hmotné nouzi, ale lidem, kteří je nevybydlí.

„Pak budeme mít šanci s lidmi pracovat a postupně je třeba provést třemi stupni prostupného bydlení, které funguje,“ sdělil Kulhánek.

Ruku v ruce s tímto zákonem musí přijít i další nový předpis – zmíněný zákon o sociálním bydlení, který by přes obce zajistil, aby vůbec vznikalo bydlení pro sociálně slabé.

„Současně nebude nutné investovat obrovské peníze státu. Jakmile budou platit oba zákony společně, soukromému vlastníkovi se již nevyplatí přihlašovat do bytů sociálně slabé a dostávat nemalé peníze z úřadu práce. Už se mu vyplatí zapojit se do sociálního bydlení, kde bude mít stálý příjem, bude vědět, že s tím člověkem se pracuje a byt mu nikdo nezničí,“ přiblížil náměstek hejtmana.

Bývalý náměstek: Sněmovna není vstřícná

Pokud by podle něj zákony začaly platit, stát by nemusel utrácet miliardy korun za výstavbu bytů, protože v řadě měst jsou. „Bourat panelové domy a pak stavět byty pro sociálně slabé je postavené na hlavu,“ řekl Kulhánek.

Oba návrhy zákonů dá kraj k dispozici politikům, kteří v kraji kandidují v parlamentních volbách. „Díky tomu by lídři mohli vědět, co nás trápí, co je reálné, a mohli by to použít hned po volbách. Bez zákonů si nepomůžeme a vysoké nájmy do kraje budou dál lákat obchodníky s chudobou,“ dodal hejtman Jan Schiller (ANO).

Otázka ale je, zda vrcholní politici v parlamentu krajským samosprávám vyhoví. Své ví i náměstek bývalého hejtmana Oldřicha Bubeníčka Jaroslav Komínek: „Nestalo se nikdy, že by kraj předložil zákon, který by pak Sněmovna schválila. Chtěli jsme prosadit podobný zákon o vyloučených lokalitách, ale Sněmovna k takovým návrhům kraje nepřistupuje vstřícně, naopak,“ podotkl současný lídr kandidátky komunistů a krajský opoziční zastupitel.