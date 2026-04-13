Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Pavel Křivohlavý
  9:05
V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce řidiči automatického stroje. Osmičlenný tým RoboTitans s ním vyrazí na světové finále robotické soutěže VEX World 2026 do amerického St. Louis.

„Robota jsme připravovali od začátku loňského května, tedy od vyhlášení pravidel letošní soutěže. Nejprve jsme ho postavili a pak ho musíme co nejvíce rozvíjet a programovat. Toto je už sedmá generace,“ popisuje sedmák Matěj.

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do USA na světové finále robotické soutěže VEX World 2026. (duben 2026)
Podle propozic soutěže mají žáci zadaný materiál, ze kterého musí robota postavit. „Všechny týmy světa mají stejné podmínky a stejné díly. Co z nich však týmy dokážou zkonstruovat, je už jen na jejich šikovnosti,“ doplňuje učitel informatiky a zároveň trenér týmu Štěpán Samek.

Soutěžící čeká v Americe několik disciplín. V některých řídí robota sami a v jiných musí naprogramovaný stroj nechat, aby autonomně vykonával činnosti sám. I proto mají žáci přesně rozdělené úkoly. Hlavním řidičem robota je kapitán týmu, který má dva náhradníky. Další členové týmu se starají o stavbu techniky, inženýring a programování.

„Od té doby, co je robot postavený, trénujeme každý den. A to nejen na kroužku, ale i o všech přestávkách,“ popisuje sedmák Giovanni. Jeho spolužák Ondra doplňuje, že cílem je, aby robot sesbíral co nejvíce barevných kuželek a postavil je na sebe.

„Kluci trénují i ráno před vyučováním a po něm. Věnují tomu každou volnou chvilku,“ podotýká další trenér Vladimír Vaněk, učitel informatiky a matematiky.

Vědci z ČVUT v Alpách testovali robotickou trojkolku, vyjela i černou sjezdovku

Tým RoboTitans, který tvoří sedmáci a deváťáci, se na mistrovství světa kvalifikoval už podruhé. Je tak jediným českým týmem s touto prestižní zkušeností. „Minule jsme se umístili na 103. místě ze 420 nejlepších týmů z celého světa. Celkem je na světě 16 tisíc registrovaných týmů, které se soutěže účastní,“ popisuje Samek.

Ze školy Na Valech letos do Ameriky vyráží kromě RoboTitans ještě jeden další tým. Třetí skupina, která bude Česko reprezentovat, je z DDM Praha.

Na ZŠ Na Valech jsou celkem tři týmy, které se zapojují do různých soutěží. Nejedná se však o pouze chlapeckou záležitost, třetinu školních týmů tvoří dívky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

„Papírové“ štěně uvázané za městem málem zemřelo, policie obvinila majitele

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Případ týrání čistokrevného štěněte jménem Escobar, které bylo nalezeno v únoru v zuboženém stavu na opuštěném místě na okraji Podbořan na Lounsku, má zásadní posun. Kriminalisté z činu viní muže,...

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

Nová trasa spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

Nová přeshraniční stezka spojuje Hřensko se Schmilkou a vede návštěvníky...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do...

V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce...

13. dubna 2026  9:05

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi.

Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v...

12. dubna 2026

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

12. dubna 2026  17:26

Kozí cesta podél Kozí dráhy. V Ústeckém kraji mají smělý plán na cyklotrasu

Z Kozí dráhy se otevírají výhledy do údolí Jílovského potoka.

Ústecký kraj chce podpořit vybudování cyklotrasy podél takzvané Kozí dráhy, historické železniční trati mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova. Projekt s pracovním názvem „Kozí cesta“ má ambici...

12. dubna 2026  8:17

Opava dostala Děčín za sebe. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Nová trasa spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

Nová přeshraniční stezka spojuje Hřensko se Schmilkou a vede návštěvníky...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

11. dubna 2026,  aktualizováno  15:02

Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici...

Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní...

11. dubna 2026  11:41

El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Basketbalové El Nordico až osmkrát v řadě? I tahle možnost je dvě kola před koncem ligové nadstavbové skupiny A1 stále ve hře. Děčín se utká s Ústím v posledním kole dlouhodobé části, pak může mezi...

11. dubna 2026  9:29

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

10. dubna 2026  15:36

Chajan selhal, u házenkářů Lovosic končí. A zůstane Horák, vítěz Ligy mistrů?

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas...

Čekání házenkářů Lovosic na vysněný titul se protáhne minimálně o rok. Lovci sice v této sezoně urvali pohárový titul, ale v extralize o medaile hrát nebudou, play off pro ně skončilo už ve...

10. dubna 2026  10:36

Teplárna má dluhy, město vybuduje plynovod. Část nákladů zaplatí občané

Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše

Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem se řeší budoucnost vytápění pro některé domácnosti. Část domů, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn....

10. dubna 2026  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.