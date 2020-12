Teplice chtějí zpřístupnit historický Zahradní dům i vozíčkářům

„Zahradní dům je skvělý prostor, který využíváme pro nejrůznější koncerty, výstavy, vítání občánků, ale konají se tu i svatby či konference. Bohužel nám v něm ale chybí možnost dostat sem více lidí, a to i těch, kteří jsou méně mobilní. Proto jsme s památkáři řešili možnost vybudování výtahu a nájezdu u hlavního vchodu,“ sdělil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Město nechalo vypracovat studii, jež měla ukázat, zda je vybudování výtahu v historickém objektu vůbec možné.



„Ta nám ukázala tři varianty a na jedné z nich jsme se s památkáři shodli. Zároveň jsme se domluvili na vybudování jakéhosi nájezdu u hlavního vchodu, který bude po obou stranách schodiště. Nechci to nazývat rampou, architektonicky to bude vypadat stejně jako stávající schody. Chceme, aby to zapadalo do rázu budovy,“ vysvětlil Štábl.

V příštím roce má město v plánu vytvořit projektovou dokumentaci a vysoutěžit dodavatele. „A nejpozději v roce 2022 by mělo být hotovo,“ podotkl náměstek primátora.

Teplický Zahradní dům byl postaven v roce 1732 zednickým mistrem Kristianem Laglerem na příkaz hraběte Františka Karla Clary-Aldringena.



Stojí v těsné blízkosti zámku, před Bílinskou branou u začátku Zámecké zahrady. Barokní bohatě členěné průčelí bylo původně v podstatě kulisou, až v průběhu 19. století byla ke středovému sálu přistavěna boční křídla do dnešní podoby.

V minulosti byla budova dlouholetým sídlem Severočeské filharmonie, dnes je dějištěm nejrůznějších kulturních a společenských akcí. V 1. patře sídlí městská galerie.