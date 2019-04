Otevírá se jediná záchytka v Ústeckém kraji, stála 18 milionů korun

„Poslední záchytka v kraji byla uzavřená v roce 2001 v Bílině. To znamená, že dlouhých 18 let kraj žádnou neměl,“ připomněl dnes Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Zároveň řekl, že Teplice jsou pro záchytku ideálním místem. „Dlouho jsme hledali prostor, kde stanici vybudovat a možností jsme zvažovali více. Z geografického hlediska jsou ale Teplice ideální, protože jsou uprostřed osy Chomutov, Most, Teplice, Ústí, Děčín,“ dodal.

Záchytka bude v provozu 24 hodin denně, při jedné směně budou vždy sloužit lékař, sestra a dva sanitáři. „Personál nebylo těžké sehnat, zajistil ho ředitel nemocnice. Na stálo zde máme dva lékaře a dvě sestry, zbytek bude personál nemocnice, který se tu bude střídat,“ vysvětlil Novák.

Stanici bude plně hradit kraj, ročně na její provoz pošle 22 milionů. „Máme spočítáno, že jedna noc vyjde asi na 10 tisíc korun. Tři tisíce budeme po klientech vymáhat,“ sdělil Novák s tím, že platit mohou po vystřízlivění hotově i kartou. Počítá ale s tím, že pobyt skutečně uhradí maximálně 30 procent klientů.

„Odhadujeme, že ročně hospitalizujeme zhruba 2 tisíce lidí. Pokoje jsou vybavené kamerovým systémem, takže personál může neustále sledovat jejich chování na pokojích. Pokud bude klient výrazně agresivní, bude přikurtován k posteli za asistence policie,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Hrubý.

Zprovozněním záchytky by se mělo ulevit především urgentním příjmům nemocnic v kraji. Právě tam totiž často museli opilce ošetřovat nebo je zde dokonce nechat vyspat.

„U nás ročně přijmeme zhruba 1 100 pacientů, kteří jsou jen opilí a jiný problém nemají,“ sdělila primářka oddělení Emergency ústecké Masarykovy nemocnice Jana Bednářová alarmující číslo.

Teplický primátor má kvůli záchytce obavy

Podle teplického primátora Hynka Hanzy (ODS) není zřízení záchytky v lázeňském městě úplně šťastné řešení. „Neměl bych nic proti, kdyby Krajská zdravotní zřídila takové stanice ve všech nemocnicích, které spravuje. Pak by to bylo rovnoměrně rozvrstvené po celém kraji. Ale tohle řešení, že bude jedna spádová pro celý kraj, je špatné,“ zmínil již dříve primátor.

„Je velká pravděpodobnost, že lidé bez majetku, kteří budou pod vlivem návykových látek, tedy bezdomovci a podobně, budou sváženi do teplické nemocnice a již neopustí město, protože nebudou mít prostředky na to, aby se dostali zpátky do místa, odkud přišli. Jako město nemáme nástroj, jak se takového případného negativního jevu zbavit,“ dodal Hanza .