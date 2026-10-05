Nová dohoda vznikla na společném jednání zástupců vedení města s teplickým senátorem Janem Schillerem (ANO), ředitelem teplické městské policie a Martinem Sessekem, ředitelem teplické nemocnice, která patří pod společnost Krajská zdravotní.
„Nezačínáme od nuly. Systém návazné pomoci po odchodu ze záchytné stanice v Teplicích už funguje, teď ho zpřesňujeme v jednom důležitém praktickém bodě. Dosud často chyběla informace o tom, kdy přesně člověk zařízení opustí. Nově budou komunikovat přímo dispečinky, takže bude možné reagovat hned při propuštění. Pokud člověk není z Teplic a nemá u nás zázemí, je potřeba nabídnout pomoc s návratem co nejdřív,“ vysvětluje primátor Jiří Štábl (ANO).
Dosavadní systém funguje tak, že člověk, který se potýká se složitou sociální situací nebo je bez domova, dostane přímo v nemocnici informace o návazné pomoci. „Následně je nasměrován do blízkého nízkoprahového denního centra, které v Teplicích provozuje organizace Květina. Konkrétně lidem mimo Teplice je poskytována podpora při získání jízdenky na vlak do místa bydliště,“ popisuje mluvčí města Adina Sedláková.
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Nově se k tomuto postupu přidá přímá komunikace s městskou policií, která dostane předem informaci o plánovaném čase propuštění člověka, který není z Teplic, takže hlídka bude moci dorazit včas, vyhodnotit situaci na místě a podle potřeby pomoci, a to například s doprovodem na nádraží.
„Smyslem není každého automaticky někam doprovázet. Hlídka nejdřív ověří, jestli člověk pomoc vůbec potřebuje. Někdo má vlastní odvoz, peníze na cestu nebo kontakt na rodinu. Pokud ale bezpečný návrat zajištěný nemá, může městská policie pomoci velmi rychle,“ doplňuje náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).
Tepličané si už roky stěžují na bezdomovce, kteří po propuštění ze záchytky neodjíždějí domů, ale zůstávají ve městě. Pro Teplice je to podle nich velká zátěž, která lázeňskému městu škodí. „Záchytka je pro Teplice katastrofa,“ píše na sociální síti paní Anna. Další si stěžují na pokles životní úrovně nebo snížení tržních cen nemovitostí. Řada uživatelů sociálních sítí se shoduje na myšlence, aby město nechalo odvézt bezdomovce zpět na místo, ze kterého byli na záchytku dovezeni.
Pohled těchto obyvatel Teplic se však neshoduje s faktickými údaji, které má k dispozici vedení radnice. „V minulém roce dorazilo po propuštění ze záchytné stanice do nízkoprahového denního centra celkem 61 osob bez domova nebo lidí v životní a sociální krizi. Zhruba dvě třetiny z nich pocházely odjinud. Podle dat sociálních a terénních pracovníků žádný z těchto lidí ve městě nezůstal trvale, v Teplicích se pohybovali nejvýše několik týdnů,“ říká mluvčí města Sedláková.
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Její slova potvrzuje i Barbora Bočková, ředitelka neziskové organizace Květina, která se stará o lidi v těžké bytové nouzi, začleňuje je do společnosti a snaží se minimalizovat jejich sociální vyloučení. S teplickými bezdomovci se setkává denně a s názorem, že díky záchytce bezdomovci v Teplicích trvale zůstávají, nesouhlasí.
„Proti tomuto názoru se snažíme sofistikovaně vystupovat a na základě znalosti terénu to vyvracet. Situaci dobře známe, protože lidem propuštěným ze záchytky se aktivně snažíme pomáhat s navracením zpět domů,“ uvádí Bočková s upozorněním, že velice záleží na tom, v jakém stavu jsou klienti ze záchranky propouštěni.