Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

  11:50
Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledali v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jednoho našli i díky hlasitému volání o pomoc. Mobil druhého ze sportovců se podařilo lokalizovat, avšak ukázalo se, že ho ztratil ve sněhu. Nakonec se svépomocí dostal do vesnice.
Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17. ledna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....
Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....
Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....
Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....
Snowboardisté požádali záchranáře telefonicky o pomoc dvě minuty před půl šestou. Do terénu okamžitě vyrazili hasiči, policisté i horská služba. Potíž však způsobilo, že se dvojice rozdělila. Pátrání navíc komplikovala mlha a tma.

„Zasahujícím jednotkám se prvního z nich podařilo lokalizovat a vyzvednout jen pár minut před šestou hodinou, ozýval se hlasitým voláním o pomoc,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Přes mobilní telefon prvního zachráněného se podařilo lokalizovat mobilní telefon druhé chlapce. „Průzkumem byl následně nalezen bohužel jen ztracený telefon,“ doplnil mluvčí.

Na základě upřesňujících informací od svědků se pátrání zaměřilo směrem na Hamry. „Druhý sportovec pak byl nalezen pár minut před 20. hodinou v obci Boží Dar a předán do péče Zdravotnické záchranné služby,“ uvedl Rudolf.

Záchranáři nasadili do pátrání i drony, čtyřkolky a sněžný skútr. Dohromady bylo v terénu několik desítek lidí. Během pátrací akce policisté prohledávali také ubytovací zařízení v oblasti Klínovce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

