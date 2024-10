Aplikace muži chybně poradila, že je houba jedlá. Skončil s otravou na JIP

„Máme čerstvý případ z tohoto týdne, kdy si jeden pán vyfotil houbu a podle aplikace jedlá byla. Bohužel, sebral tu nejjedovatější houbu u nás, muchomůrku zelenou. V současné době je ten pán hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče a musí mu být podáváno antidotum, což je látka, která působí jako protijed,“ popsala Viktorie Kolesníková z Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jaký druh houby aplikace muži určila, ale neuvedla.

K rozpoznávání hub používá spousta lidí různé populární mobilní aplikace. Odborníci ale před nimi varují, ne vždy vyhodnotí vyfocenou houbu dobře.

„Myslím, že se mobilní aplikace na určování hub přeceňují. Lidé jsou přesvědčeni, že to, co určí aplikace, je správné, ale mnohdy to tak není,“ upozornil ústecký mykolog Martin Kříž.

Od začátku října vyjížděli záchranáři v Ústeckém kraji k deseti případům, kdy lidem bylo zle po požití hub a zavolali si záchranku sami nebo jim jí někdo přivolal. „Bylo to kvůli zažívacím potížím po pozření hub,“ potvrdil Prokop Voleník, mluvčí krajských záchranářů.

Otrava houbami se projevuje různě podle toxických látek, které v houbách jsou. Například u otravy muchomůrkou zelenou jsou příznaky většinou opožděné, nastupují zhruba za 8 hodin až 12 hodin.

„U pacientů s horším průběhem otravy je nutné provést toxikologický rozbor, jinak se vypumpuje obsah žaludku, podává se černé uhlí a léky na žaludek. Při požití muchomůrky zelené je nezbytná dialýza, ale takový případ naši zdravotníci letos ještě nezaznamenali,“ popsala léčbu Miloslava Kučerová z Krajské zdravotní, která na severu spravuje sedm největších nemocnic.

Zdravotníkům dejte vzorek jídla, či zvratků

Určit, zda se skutečně jedná o otravu po konzumaci hub, pomůže zdravotníkům například vzorek smaženice, polévky nebo omáčky připravené z hub. Neboli je dobré si trochu jídla dát stranou na pozdější rozbor. Ale záchranáři obvykle doporučují jít ještě dál. Je-li vám zle, přineste klidně vzorek zvratků. „Taky nám pomůže, když lidé houby vyfotí ještě před zpracováním. A když zvrací a je podezření, že jim je špatně po konzumaci hub, tak doporučujeme zvratky nesplachovat, ale přivézt je do nemocnice pro případné toxikologické vyšetření,“ poradil Prokop Voleník.

Používáte k určování hub mobilní aplikaci? celkem hlasů: 85 Ano 14 %(12 hlasů) Ne 64 %(54 hlasů) Houby nesbírám 22 %(19 hlasů)

Mimochodem záchranář ví, o čem mluví. Jemu samotnému se udělalo před časem zle právě po požití hub. Byl si jistý, že nasbíral jen jedlé, ale bylo mu špatně. Do nemocnice v Motole přivezl vzorek, který vyzvrátil, a díky němu byla léčba velmi rychlá a cílená.

Ovšem ne každá nevolnost, kdy má člověk po konzumaci hub zažívací potíže, bolí ho břicho nebo má závratě, znamená otravu houbami. Podle Viktorie Kolesníkové může nevolnost způsobit špatná tepelná úprava hub nebo podráždění, protože houby jsou těžko stravitelné.

V méně závažných případech je nutné dodržovat pitný režim a opakovaně si brát vysoké dávky aktivního uhlí, i deset tablet najednou. „Lidé si často mylně myslí, že když snědí jedovatou houbu, měli by vypít co nejvíce mléka. To vůbec nedoporučujeme, mléko naopak trávicí ústrojí ještě více zatíží,“ vyvrací zažité mýty Kolesníková.

Podle mykologa Martina Kříže není houbařská sezona ještě u konce. Například v nižších polohách Krušných hor sice začínají podhoubí zasychat, ve vyšších polohách ještě porostou. S příchodem přízemních mrazíků by si ale měli houbaři dávat pozor na to, jak houby vypadají a zda už nepřemrzly. „Jestli nejsou ztmavlé nebo zapáchající,“ upozornil mykolog.