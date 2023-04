Lidé v petici odmítají rozšíření těžby, přes slib milionových kompenzací

Předmětem sporu je kamenolom ve Všechlapech, které spadají pod Zabrušany. V něm se totiž tenčí zásoby, a proto vlastník dolu hledá možnosti, jak by těžba mohla pokračovat.

V okolí obce se podle průzkumů společnosti Basalt CZ, která kamenolom provozuje, nachází zatím nevytěžené ložisko kamene. Jde především o prostory přilehlého pole směrem k „psí škole“. V tuto chvíli se ve zmíněné oblasti nesmí těžit, což by se právě po přijetí nového územního plánu mohlo změnit.

Negativní postoj k možnému rozšíření těžby na území obce se někteří obyvatelé Zabrušan rozhodli vyjádřit peticí, kterou se všemi podpisy předali na místní obecní úřad.

Dokument podepsalo přibližně 150 lidí, přičemž obec má asi 1140 obyvatel. Negativní postoj vyjádřila ta část, které se těžba nejvíc dotýká.

„Víme, že běží nějaká petice, ale pro nás je to uzavřená záležitost, takže nemám důvod se v této fázi k situaci vyjadřovat,“ poznamenal Luboš Bouček, jednatel společnost Basalt CZ. „Náš pohled je v této věci dlouhodobě jednoznačný, chtěli bychom vytěžit ložisko a momentálně je to ve fázi procesování územního plánu. Nechal bych to proto uzavřené na tom, jak se rozhodne zastupitelstvo. My podle toho podnikneme další kroky.“

Za každou tunu dostane obec deset korun

Kamenolom chce vyjít obyvatelům i obci vstříc, a to formou poskytnutí finanční výpomoci na údržbu i kompenzaci případných škod vzniklých na majetku vlivem těžby.

Firma Basalt CZ přislíbila finanční pomoc obci ve výši 10 korun za každou tunu. Ročně by se zde mohlo vytěžit 100 až 150 tisíc tun kameniva, což by do obecního rozpočtu přineslo více než milion korun. Kamenolom chce podle svého vyjádření udržovat čistotu na průjezdním úseku přes Všechlapy, přispívat na kulturní akce a finančně vypomoci místním školkám. Těžba by byla omezena pouze na pracovní dny.

Pokud by zastupitelstvo rozšíření těžební plochy neodsouhlasilo, mají zástupci kamenolomu v dalším postupu jasno. „V rámci tohoto procesu jsou zákonem stanovené kroky, které jsou povinné na obou stranách, a podle nich se situace stejně bude řídit,“ informoval Bouček.

Vedení obce si je vědomo závažnosti rozhodnutí. „Stojíme před složitým rozhodnutím, kdy na jedné straně můžeme něco pro vás a pro obec získat na nápravu již vzniklých škod, nebo budeme i nadále nesouhlasit, ovšem s rizikem, že se těžit bude, ale bez jakéhokoli užitku jak pro obec, tak pro občany,“ uvedl starosta Zabrušan Vítězslav Škuthan v dopise pro obyvatele obce.

„Kamenolom tu funguje již desítky let. Hlavní důvod, proč s návrhem občané nesouhlasí, je samotné odstřelování, vznikající škody na majetku, ale i provoz kamionů v obci, který s sebou přináší nános nečistot, bahna a štěrku – záleží především na počasí,“ doplnil starosta.

Vedení obce předpokládá tři možné scénáře, které mohou nastat. Zabrušany odmítnou návrh na rozšíření těžby - v tomto případě se bude podle dostupných informací pokoušet firma Basalt CZ prosadit svůj záměr soudní cestou. Pokud obec soud vyhraje, bude zachován stávající těžební prostor. V případě prohry bude těžba rozšířena, ale obec nebude pravděpodobně dostávat kompenzace. Poslední možností je, že obec požadavku o rozšíření dobývacího prostoru vyhoví a dojde k dohodě s těžaři.