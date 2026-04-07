Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

  17:11
Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku jorkšírského teriéra. Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.

Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky. | foto: Policie ČR

Teplická městská policie díky záznamu z kamer odhalila, že psa vzal ze sedačky spolujezdce neznámý muž. Nato nasedl do auta stojícího opodál a odjel.

Registrační značka zlodějova vozu ale byla z kamerového záznamu dobře čitelná, a tak po něm policisté hned začali pátrat.

Manévry u Hradce, zaběhlou dogu hledají desítky lidí. Možná krádež, spekulují

Auto zloděje nakonec zastavila hlídka dálniční policie až na druhém konci republiky u Břeclavi. Ukradená fenka se v něm tou dobou stále nacházela. Pomocí čipu se potvrdilo, že se skutečně jedná o odcizené zvíře.

„Po pár hodinách tak došlo ke šťastnému shledání paničky a jejího mazlíčka.“ uvedla policie na síti X.

